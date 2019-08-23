Экономика

19:05 23.08.2019

Украина и Всемирный банк в ближайшие годы должны выйти на другой уровень сотрудничества - Гончарук по итогам встречи с президентом ВБ Мальпасо

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Украина и Всемирный банк в ближайшие годы должны выйти на другой уровень сотрудничества - Гончарук по итогам встречи с президентом ВБ Мальпасо

Вероятный кандидат на пост премьер-министра Украины, замглавы Офиса президента Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Всемирного банка Дэвидом Мальпасо.

"В следующие пару лет должны выйти на совершенно другой уровень сотрудничества, который вы увидите в виде новых дорог, инфраструктуры и экономического роста. Скоро положительные изменения значительно ускорятся", - написал Гончарук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Теги: #вб #гончарук #мальпасо
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