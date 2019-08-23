"Интерпайп" приобрел почти половину выставленного на продажу "Укрзализныцей" металлолома

Украинская промышленная компания "Интерпайп" приветствует возобновление аукционов "Укрзализныци" (УЗ) по продаже крупных партий лома черных металлов на новых условиях, приобретя на них почти половину объемов.

Согласно пресс-релизу компании, с начала года УЗ неоднократно предпринимала попытки провести такие торги, но условия отгрузки металлолома на условиях EXW Склад продавца были рискованными для металлургов, предлагавших покупать лом на условиях FCA. Как только "Укрзализныця" учла позицию ключевых потребителей по металлоломным тендерам, металлургические предприятия сразу же пришли на аукционы, отмечают в "Интерпайпе". В итоге за три дня активных торгов национальная железнодорожная компания реализовала 65 тыс. тонн лома, при этом выручив порядка 350 млн грн. "Интерпайп" стал победителем торгов на 46% этого объема металлолома.

"Цена торгов оказалась выше рыночной, однако мы приняли такое решение как шаг навстречу УЗ, которая, в свою очередь, услышала пожелания потребителей и учла их. Судя по участникам торгов, такой подход позволил купить лом реальным потребителям, а не посредникам с целью перепродажи", - цитирует пресс-служба директора по экономике и финансам "Интерпайпа" Дениса Морозова.

В сообщении отмечается, что это была первая успешная продажа металлолома через систему "ProZorro.Продажи", и потребители ожидают дальнейших торгов со стороны УЗ, неоднократно заявлявшей, что имеет около 16 тыс. списанных вагонов под продажу в лом. В то же время в компании полагают, что поскольку цена на металлолом на мировых рынках снизилась и продолжает падать, уже осенью августовский уровень цен будет неприемлемым, поэтому УЗ необходимо будет адаптировать цены под рыночную конъюнктуру в сторону снижения.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.