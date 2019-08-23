Пассажирские ж/д перевозки должны дотироваться государством – член набсовета "Укрзализныци"

О необходимости дотирования из госбюджета железнодорожных перевозок заявил член наблюдательного сонета АО "Укрзализныця" Кристиан Кун, ссылаясь на европейские практики.

Как отмечает "Укрзализныця" на сайте, Кун полагает, что достаточные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру и поддержание надлежащего уровня пассажирских перевозок невозможны без субвенций государства.

По его словам, в сегменте пассажирских перевозок "Укрзализныця" ежегодно несет сотни миллионов евро убытка. В то же время, в отличие от Украины, почти во всех странах Европы пассажирские перевозки дотируются государством, что позволяет обеспечивать надлежащий уровень комфорта пассажирам.

"Например, в Германии пассажирские перевозки на региональном и межрегиональном уровне поддерживаются государственными дотациями на общую сумму в EUR8 млрд", - подчеркивает член набсовета "Укрзализныци".

По его словам, в Украине тарифы на пассажироперевозки - одни из самых низких в Европе. Ситуация, когда цены на билеты после повышения тарифов не покрывают даже уровень инфляции, резко ухудшила положение компании в последние годы.

"Политики ожидают, что "Укрзализныця" будет держать низкие цены и в то же время вкладывать средства в обновление. Эта формула не может сработать", - считает топ-менеджер компании.

Он также подчеркнул, что модернизация "Укрзализныци" невозможна без привлечения средств государственного и местного бюджетов для приобретения подвижного состава и компенсации убытков за перевозку пассажиров льготных категорий, как это предусмотрено законом "О железнодорожном транспорте".

Как сообщалось, "Укрзализныця" в ходе реализации стратегии развития общества планирует скорректировать тарифную политику по пассажирским перевозкам, приведя ее по итогу к рыночной.

Ранее "Укрзализныця" призывала власти выполнить требования законодательства, возместив перевозчику более 7,1 млрд грн убытков, что позволит избежать рисков катастроф и падения объемов перевозки пассажиров.