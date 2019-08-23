Экономика

10:38 23.08.2019

Пассажирские ж/д перевозки должны дотироваться государством – член набсовета "Укрзализныци"

2 мин читать
Пассажирские ж/д перевозки должны дотироваться государством – член набсовета "Укрзализныци"

О необходимости дотирования из госбюджета железнодорожных перевозок заявил член наблюдательного сонета АО "Укрзализныця" Кристиан Кун, ссылаясь на европейские практики.

Как отмечает "Укрзализныця" на сайте, Кун полагает, что достаточные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру и поддержание надлежащего уровня пассажирских перевозок невозможны без субвенций государства.

По его словам, в сегменте пассажирских перевозок "Укрзализныця" ежегодно несет сотни миллионов евро убытка. В то же время, в отличие от Украины, почти во всех странах Европы пассажирские перевозки дотируются государством, что позволяет обеспечивать надлежащий уровень комфорта пассажирам.

"Например, в Германии пассажирские перевозки на региональном и межрегиональном уровне поддерживаются государственными дотациями на общую сумму в EUR8 млрд", - подчеркивает член набсовета "Укрзализныци".

По его словам, в Украине тарифы на пассажироперевозки - одни из самых низких в Европе. Ситуация, когда цены на билеты после повышения тарифов не покрывают даже уровень инфляции, резко ухудшила положение компании в последние годы.

"Политики ожидают, что "Укрзализныця" будет держать низкие цены и в то же время вкладывать средства в обновление. Эта формула не может сработать", - считает топ-менеджер компании.

Он также подчеркнул, что модернизация "Укрзализныци" невозможна без привлечения средств государственного и местного бюджетов для приобретения подвижного состава и компенсации убытков за перевозку пассажиров льготных категорий, как это предусмотрено законом "О железнодорожном транспорте".

Как сообщалось, "Укрзализныця" в ходе реализации стратегии развития общества планирует скорректировать тарифную политику по пассажирским перевозкам, приведя ее по итогу к рыночной.

Ранее "Укрзализныця" призывала власти выполнить требования законодательства, возместив перевозчику более 7,1 млрд грн убытков, что позволит избежать рисков катастроф и падения объемов перевозки пассажиров.

Теги: #дотации #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 23.08.2019
"Укрзализныця" вводит систему опросов среди пассажиров относительно удовлетворенности качеством услуг

"Укрзализныця" вводит систему опросов среди пассажиров относительно удовлетворенности качеством услуг

13:22 22.08.2019
АМКУ оштрафовал на 2,35 млн грн участника тендера на закупку запчастей для вагонов "Укрзализныци"

АМКУ оштрафовал на 2,35 млн грн участника тендера на закупку запчастей для вагонов "Укрзализныци"

09:44 21.08.2019
Разделение и продажа "Укрзализныци" уничтожит логистику в Украине - Омелян

Разделение и продажа "Укрзализныци" уничтожит логистику в Украине - Омелян

18:25 20.08.2019
"Укрзализныцю", "Нафтогаз" и других крупных госмонополистов нужно разделить и продать – Устенко

"Укрзализныцю", "Нафтогаз" и других крупных госмонополистов нужно разделить и продать – Устенко

14:43 15.08.2019
Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов – "Укрзализныця"

Кража реле и трансформаторов привела к задержке движения 20 поездов – "Укрзализныця"

12:08 14.08.2019
"Укрзализныця" обеспечена дизтопливом на 2 месяца, на днях начнется еще один тендер на поставку

"Укрзализныця" обеспечена дизтопливом на 2 месяца, на днях начнется еще один тендер на поставку

10:07 13.08.2019
"Укрзализныця" планирует получить от 20 до 40 локомотивов в 2020 году

"Укрзализныця" планирует получить от 20 до 40 локомотивов в 2020 году

14:15 09.08.2019
НАБУ подозревает экс-директора Трудовского карьероуправления в растрате 1,2 млн грн филиала "Укрзализныци"

НАБУ подозревает экс-директора Трудовского карьероуправления в растрате 1,2 млн грн филиала "Укрзализныци"

12:28 07.08.2019
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Одессы в Днепр

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Одессы в Днепр

13:20 02.08.2019
"Укрзализныця" из-за блокировки всех тендеров закупит партию дизтоплива по переговорной процедуре

"Укрзализныця" из-за блокировки всех тендеров закупит партию дизтоплива по переговорной процедуре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

АМКУ начал дело по заявке "Метинвеста" на покупку активов бывшей группы "Донецксталь"

Банки Украины за 7 мес. увеличили чистую прибыль в 3,7 раза

"Нафтогаз" предложил населению купить до 25 тыс. куб. м газа по текущей низкой цене с использованием до весны

Герус прогнозирует снижение цен на э/э для небытовых потребителей на 10-11%

Министр энергетики настаивает на поставках "Нафтогазом" газа на Луганскую ТЭС по спеццене

ПОСЛЕДНЕЕ

Страны ОЭСР усиливают присутствие на страховом рынке Украины

НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

Суд оставил в силе низкие тарифы "Укрэнерго" для заводов Коломойского

АМКУ начал дело по заявке "Метинвеста" на покупку активов бывшей группы "Донецксталь"

RegioJet в июне 2020г намерен запустить прямое железнодорожное сообщение между Чехией и Украиной

Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

"Энергоатом" и канадская Cameco подписали меморандум о сотрудничестве

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $60,6 за баррель

Банки Украины за 7 мес. увеличили чистую прибыль в 3,7 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА