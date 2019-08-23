Экономика

09:47 23.08.2019

НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

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НКЦБФР начала диалог с профучастниками с привлечением членов команды Зеленского

Руководители Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) и саморегулируемых организаций (СРО) профучастников в четверг начали дискуссии о будущем фондового и товарного рынка в стране с привлечением членов команды президента Владимира Зеленского: замглавы офиса главы государства Алексея Гончарука и члена набсовета Укрэксимбанка по квоте президента Виктории Страховой.

"На дворе ночь. Четыре часа продолжаются жесткие разговоры о будущем фондового и товарных рынков. Игроки с этих рынков, лидеры СРО, руководители регулятора и представители новой власти ищут (и, в основном, находят!) консенсусные решения", – написал со встречи основатель и партнер инвестгруппы "Универ" Тарас Козак на своей странице в Facebook.

Согласно размещенной им фотографии, в дискуссии участвуют глава НКЦБФР Тимур Хромаев и члены Комиссии Дмитрий Тарабакин и Максим Либанов, руководители Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов (ПАРД) Алексей Кий, Украинской ассоциации инвестбизнеса (УАИБ) Андрей Рыбальченко и ассоциации "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ) Елизавета Ревило.

На встречу также пришли глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский, президент КУА "Кинто" Сергей Оксанич, управляющий директор "Драгон Капитал" Денис Мацуев.

"Все будет хорошо!", – подытожил свой пост Козак.

Как сообщалось, объединения участников фондового рынка в начале недели написали Зеленскому открытое письмо, чтобы обратить внимание на стремительное ухудшение состояния фондового рынка Украины, вызванное, по их мнению, некачественным уровнем регулирования рынка руководством регулятора –НКЦБФР.

"Объединение участников фондового и товарного рынков констатируют, что за четыре года руководство НКЦБФР окончательно потеряло доверие участников фондового рынка и инвесторов к действиям регулятора и веру в реформирование рынка", – отметили ассоциации.

По мнению профучастников, НКЦБФР игнорирует интересы национальных эмитентов и инвесторов, некачественно внедряет европейские правовые принципы, демонстрирует исключительно карательный характер регулирования и полное отсутствие диалога с участниками рынка вместе с их публичной дискредитацией, а также имеет конфликт интересов в деятельности.

СРО просят Зеленского своим поручением направить действия регулятора на стимулирование и поддержку развития фондового рынка, внедрение новых инструментов, упрощение процедур создания бизнеса, а также обязательное привлечение экспертов и представителей рынка к разработке Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года и других программных документов. По мнению авторов письма, в случае невыполнения такого поручения главы государства речь должна идти о смене руководителей НКЦБФР и формировании обновленного состава регулятора.

Теги: #нкцбфр #зеленский #тарас_козак
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