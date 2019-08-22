Экономика

15:53 22.08.2019

RegioJet в июне 2020г намерен запустить прямое железнодорожное сообщение между Чехией и Украиной

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RegioJet в июне 2020г намерен запустить прямое железнодорожное сообщение между Чехией и Украиной

Чешский оператор ж/д и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года железнодорожное сообщение между Украиной и Чехией, сообщила компания в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Мы наблюдаем быстро растущий спрос граждан Украины на поездки в Чешскую Республику и другие страны ЕС - не только для работы, но и для туризма или учебы. В то же время спрос чешских туристов на поездки в Украину также быстро растет", - цитирует пресс-служба главу компании Ивану Кашицку.

Согласно ответу компании, сегодня RegioJet предлагает ежедневное сообщение с Ужгородом и Мукачево в сочетании с железнодорожным сообщением Прага-Кошице и гарантированным соединением поезда Кошице-Ужгород-Мукачево. RegioJet перевозит около 30 тыс. пассажиров в год по этому маршруту.

Оператор планирует запустить одну пару поездов в день с поздним отправлением из Праги и ранним прибытием на станцию Мостиска-2 (Львовская обл.). Аналогичное время отправления будет действовать и в противоположном направлении.

Теги: #regiojet #железнодорожное_полотно #чехия #украина
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