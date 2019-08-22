Экономика

14:42 22.08.2019

Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

1 мин читать
Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

Британско-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc сделала предложение о покупке одного из крупнейших в Австралии поставщиков электроэнергии для коммерческих и промышленных покупателей ERM Power Ltd. за $418 млн.

Как сообщается в пресс-релизе австралийского подразделения Shell, сделка с ERM будет завершена до конца текущего года.

Совет директоров ERM единогласно одобрил предложение Shell. Акционеры EMR проведут голосование относительно сделки приблизительно в начале ноября.

"Shell уже является опытным оператором и трейдером энергоресурсов с бизнесами в США и на большинстве европейских рынков. Эта сделка является частью усилий по расширению присутствия на других мировых энергетических рынках, которые представляют для компании определенные возможности. Ранее в этом году Shell начала продавать электроэнергию компаниям в Японии", - сказал директор по исследованиям Wood Mackenzie Николас Браун, комментируя сделку Shell и ERM.

Акции ERM по итогам торгов в Сиднее в четверг взлетели на 42,4%. Бумаги Shell в ходе торгов в Лондоне снижаются на 0,75%.

Теги: #покупка #shell #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 22.08.2019
Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $60,6 за баррель

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $60,6 за баррель

09:33 22.08.2019
Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от ФРС, Brent на уровне $60,1 за баррель

Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от ФРС, Brent на уровне $60,1 за баррель

18:00 21.08.2019
Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $60,64 за баррель

Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $60,64 за баррель

18:40 20.08.2019
Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $59,36 за баррель

Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $59,36 за баррель

16:45 20.08.2019
Нефтяной рынок слабо снижается после роста накануне, Brent торгуется у $59,64 за баррель

Нефтяной рынок слабо снижается после роста накануне, Brent торгуется у $59,64 за баррель

16:35 20.08.2019
ОПЕК+ в июле снизил добычу нефти на 700 тыс. б/с больше, не-ОПЕК снизился из-за РФ и Малайзии - источник

ОПЕК+ в июле снизил добычу нефти на 700 тыс. б/с больше, не-ОПЕК снизился из-за РФ и Малайзии - источник

10:00 20.08.2019
Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель

Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель

13:29 19.08.2019
Нефть дорожает после атаки на месторождение в Саудовской Аравии

Нефть дорожает после атаки на месторождение в Саудовской Аравии

18:56 16.08.2019
Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель

Цены на нефть сократили подъем на прогнозах ОПЕК, Brent на уровне $58,56 за баррель

02:38 16.08.2019
Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии со своими помощниками

Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии со своими помощниками

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банки Украины за 7 мес. увеличили чистую прибыль в 3,7 раза

"Нафтогаз" предложил населению купить до 25 тыс. куб. м газа по текущей низкой цене с использованием до весны

Герус прогнозирует снижение цен на э/э для небытовых потребителей на 10-11%

Министр энергетики настаивает на поставках "Нафтогазом" газа на Луганскую ТЭС по спеццене

Украинская энергосистема может функционировать без поставки российского ядерного топлива - Насалик

ПОСЛЕДНЕЕ

Немецкий ритейлер New Yorker расширяет сеть в Украине до 10 магазинов

"Энергоатом" и канадская Cameco подписали меморандум о сотрудничестве

Банки Украины за 7 мес. увеличили чистую прибыль в 3,7 раза

АМКУ оштрафовал на 2,35 млн грн участника тендера на закупку запчастей для вагонов "Укрзализныци"

Глава "Укравтодора" за привлечение средств Таможенного эксперимента на строительство мостового комплекса в Запорожье

Арбитражный суд Москвы отложил дело о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа на 18 ноября

Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

Кабмин одобрил EUR52 млн кредита ЕБРР для "Укргазвыдобування" под госгарантии

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза авто на еврономерах вступили в силу с 22 августа

ФРС будет строить политику на основе поступающих данных, а не следовать предустановленному курсу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА