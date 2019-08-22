Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

Британско-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc сделала предложение о покупке одного из крупнейших в Австралии поставщиков электроэнергии для коммерческих и промышленных покупателей ERM Power Ltd. за $418 млн.

Как сообщается в пресс-релизе австралийского подразделения Shell, сделка с ERM будет завершена до конца текущего года.

Совет директоров ERM единогласно одобрил предложение Shell. Акционеры EMR проведут голосование относительно сделки приблизительно в начале ноября.

"Shell уже является опытным оператором и трейдером энергоресурсов с бизнесами в США и на большинстве европейских рынков. Эта сделка является частью усилий по расширению присутствия на других мировых энергетических рынках, которые представляют для компании определенные возможности. Ранее в этом году Shell начала продавать электроэнергию компаниям в Японии", - сказал директор по исследованиям Wood Mackenzie Николас Браун, комментируя сделку Shell и ERM.

Акции ERM по итогам торгов в Сиднее в четверг взлетели на 42,4%. Бумаги Shell в ходе торгов в Лондоне снижаются на 0,75%.