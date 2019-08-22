Экономика

14:22 22.08.2019

"Энергоатом" и канадская Cameco подписали меморандум о сотрудничестве

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"Энергоатом" и канадская Cameco подписали меморандум о сотрудничестве

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и канадская компания Cameco Corporation подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в ядерно-энергетической сфере.

Как сообщила пресс-служба "Энергоатома", церемония подписания договора состоялось в канадском офисе Cameco 21 августа.

Согласно меморандуму, стороны рассмотрят возможности развития сотрудничества в поставке и производстве по технологиям Cameco урановой продукции и ядерного топлива.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Cameco входит в тройку крупнейших производителей урана в мире, владеет урановыми рудниками и конверсионными заводами в Канаде и США, а также 60%-ной долей в СП "Инкай" с "Казатомпромом" (Казахстан). Кроме того, в портфель активов входят разведочные проекты в Австралии и Монголии.

Теги: #сотрудничество #канада #энергоатом
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