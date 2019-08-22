АМКУ оштрафовал на 2,35 млн грн участника тендера на закупку запчастей для вагонов "Укрзализныци"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компании ООО "Стройактив" (ранее – ООО "Научно-производственное объединение "МДС") и ООО "ЕДС" (обе Запорожье) виновными в сговоре на торгах по закупке запасных частей для пассажирских вагонов АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев).

Как сообщила пресс-служба АМКУ на своей странице в Facebook, ООО "Стройактив" оштрафовано на 2,35 млн грн, по "ЕВК" производство закрыто в связи с прекращением деятельности этого предприятия.

По данным комитета, обе компании предлагали УЗ продукцию немецкой фирмы Evac GmbH. Кроме того, они одновременно подали свои предложения на тендер, пользовались одним IP-адресом, предоставили одинаковые документы (одинаковые языковые ошибки, файлы имеют идентичные свойства и т.п.), а перевод документации с немецкого осуществили в одной фирме в г. Днепр.

Помимо этого компании занизили ценовое предложение на одинаковый коэффициент, а "ЕВК" предоставляла беспроцентную финансовую помощь обществу "МДС".

Временная административная коллегия АМКУ установила нарушение закона "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

Решение на сайте АМКУ еще не обнародовано.