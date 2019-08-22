Экономика

13:15 22.08.2019

Глава "Укравтодора" за привлечение средств Таможенного эксперимента на строительство мостового комплекса в Запорожье

2 мин читать
Глава "Укравтодора" за привлечение средств Таможенного эксперимента на строительство мостового комплекса в Запорожье

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак хочет привлечь средства от Таможенного эксперимента на финансирование завершения строительства мостового комплекса через реку Днепр в Запорожье.

В ходе выездной конференции в четверг и.о. главы "Укравтодора" сообщил журналистам, что предварительно оценивает стоимость завершения этих работ примерно в 12-15 млрд грн, но итоговую сумму проекта сможет назвать только по завершении корректировки проектной документации.

"Это очень масштабный проект. Соответственно, у нас должно быть дополнительное финансирование, поскольку без него мы быстро этот вопрос не закроем. В предыдущие годы Таможенный эксперимент неплохо сработал. В этом году он приостановлен. У нас есть конструктивное предложение - в качестве исключения продолжить Таможенный эксперимент только по Запорожской области и направить эти средства исключительно на проект завершения ремонта мостов. Надеемся убедить Минфин принять такое решение", - подчеркнул и.о. главы "Укравтодора".

Он отметил, что для "Укравтодора" это было бы очень важным дополнительным источником финансирования.

Новак также сообщил, что работы по строительству мостового комплекса займут около трех лет.

Он также подчеркнул, что на завершение корректировки проектных работ по мосту в Запорожье "Укравтодор" выделил 15 млн грн, еще 15 млн грн, как ожидается, выделят местные власти в рамках ранее подписанного меморандума о сотрудничестве.

Как сообщалось, "Укравтодор" намерен завершить ремонт автодороги Запорожье-Мариуполь до 2020 года.

Таможенный эксперимент, инициированный Кабинетом министров, заключается в направлении 50% суммы перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях ряда областей и Киева в специальные фонды соответствующих областных бюджетов с целью финансирования реконструкции, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Теги: #укравтодор #строительство #новак #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:19 22.08.2019
"Укравтодор" намерен завершить ремонт автодороги Запорожье-Мариуполь до 2020г

"Укравтодор" намерен завершить ремонт автодороги Запорожье-Мариуполь до 2020г

14:23 15.08.2019
27 сентября в Запорожье будет представлен бренд цифрового государства

27 сентября в Запорожье будет представлен бренд цифрового государства

08:29 10.08.2019
На АЗС в Запорожье во время заправки автомобиля взорвался газовый баллон, пострадал один человек

На АЗС в Запорожье во время заправки автомобиля взорвался газовый баллон, пострадал один человек

11:52 09.08.2019
Rauta намерена заняться строительством зданий класса СС2 и СС3

Rauta намерена заняться строительством зданий класса СС2 и СС3

15:17 31.07.2019
Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

Мэра Запорожья Буряка вызывают на допрос в СБУ

12:32 29.07.2019
"Интергал-Буд" заключил партнерство с "Укрбуд" по проекту Sky Avenue

"Интергал-Буд" заключил партнерство с "Укрбуд" по проекту Sky Avenue

11:11 29.07.2019
"Укрбуд" опровергает продажу доли в проекте ЖК Sky Avenue

"Укрбуд" опровергает продажу доли в проекте ЖК Sky Avenue

21:23 28.07.2019
На Запорожском ТМК произошла утечка тетрахлорида титана – ГСЧС

На Запорожском ТМК произошла утечка тетрахлорида титана – ГСЧС

06:20 25.07.2019
В Запорожье задержана группа лиц, занимавшихся угоном автомобилей

В Запорожье задержана группа лиц, занимавшихся угоном автомобилей

14:59 22.07.2019
В Раду проходят более 20 представителей строительного и потребительского рынков

В Раду проходят более 20 представителей строительного и потребительского рынков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" предложил населению купить до 25 тыс. куб. м газа по текущей низкой цене с использованием до весны

Герус прогнозирует снижение цен на э/э для небытовых потребителей на 10-11%

Министр энергетики настаивает на поставках "Нафтогазом" газа на Луганскую ТЭС по спеццене

Украинская энергосистема может функционировать без поставки российского ядерного топлива - Насалик

Насалик призвал промпотребителей через суд требовать от "Укрэнерго" возмещения переплат за передачу э/э по новому тарифу

ПОСЛЕДНЕЕ

Арбитражный суд Москвы отложил дело о банкротстве "Титановых инвестиций" Фирташа на 18 ноября

Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

Кабмин одобрил EUR52 млн кредита ЕБРР для "Укргазвыдобування" под госгарантии

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза авто на еврономерах вступили в силу с 22 августа

ФРС будет строить политику на основе поступающих данных, а не следовать предустановленному курсу

Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от ФРС, Brent на уровне $60,1 за баррель

Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013 года – исследование

"Нафтогаз" предложил населению купить до 25 тыс. куб. м газа по текущей низкой цене с использованием до весны

Герус прогнозирует снижение цен на э/э для небытовых потребителей на 10-11%

Одна из ростовских шахт ДТЭКа в 2018 г сократила чистую прибыль, другая получила убыток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА