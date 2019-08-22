Глава "Укравтодора" за привлечение средств Таможенного эксперимента на строительство мостового комплекса в Запорожье

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак хочет привлечь средства от Таможенного эксперимента на финансирование завершения строительства мостового комплекса через реку Днепр в Запорожье.

В ходе выездной конференции в четверг и.о. главы "Укравтодора" сообщил журналистам, что предварительно оценивает стоимость завершения этих работ примерно в 12-15 млрд грн, но итоговую сумму проекта сможет назвать только по завершении корректировки проектной документации.

"Это очень масштабный проект. Соответственно, у нас должно быть дополнительное финансирование, поскольку без него мы быстро этот вопрос не закроем. В предыдущие годы Таможенный эксперимент неплохо сработал. В этом году он приостановлен. У нас есть конструктивное предложение - в качестве исключения продолжить Таможенный эксперимент только по Запорожской области и направить эти средства исключительно на проект завершения ремонта мостов. Надеемся убедить Минфин принять такое решение", - подчеркнул и.о. главы "Укравтодора".

Он отметил, что для "Укравтодора" это было бы очень важным дополнительным источником финансирования.

Новак также сообщил, что работы по строительству мостового комплекса займут около трех лет.

Он также подчеркнул, что на завершение корректировки проектных работ по мосту в Запорожье "Укравтодор" выделил 15 млн грн, еще 15 млн грн, как ожидается, выделят местные власти в рамках ранее подписанного меморандума о сотрудничестве.

Как сообщалось, "Укравтодор" намерен завершить ремонт автодороги Запорожье-Мариуполь до 2020 года.

Таможенный эксперимент, инициированный Кабинетом министров, заключается в направлении 50% суммы перевыполнения общего объема ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, взимаемых при таможенном оформлении товаров на территориях ряда областей и Киева в специальные фонды соответствующих областных бюджетов с целью финансирования реконструкции, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения.