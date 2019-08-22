Экономика

12:50 22.08.2019

Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

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Китайская Norinco может инвестировать 150 млн грн в модернизацию двух заводов "Укрспирта" во Львовской области

ГП "Укрспирт" планирует заключить договор с китайской компанией China North Vehicle Corporation (Norinco) по модернизации производства на Сторонибабском та Вузливском местах проведения деятельности (МПД, оба - Львовской обл.), говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

"Выходим на финишную прямую по заключению инвестиционного договора с китайской компанией China North Vehicle Corporation (Norinco)", - уточнили в "Укрспирте".

В ГП отметили, что специалисты "Укрспирта" и китайской компании провели полный технический аудит двух МПД, сформировали предложения по установке оборудования по производству новых видов продукции. В частности, на этих площадках планируется изготавливать высокопротеиновые кормовые добавки и сжиженный диоксид углерода пищевого уровня очистки.

Объем инвестиций в случае заключения сделки достигнет 150 млн грн.

По информации "Укрспирт" подписание меморандума о сотрудничестве между госкорпорацией, Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением и китайской Norinco в сфере модернизации производственных площадок предприятия состоялось еще в сентябре 2018 года.

Как сообщалось, в марте 2019 года "Укрспирт" согласовал с Министерством аграрной политики и продовольствия стратегический план на 2019-2023 гг., который предусматривает инвестиции на этот период в размере 1,53 млрд грн, в частности, 311 млн грн инвестиций в текущем году.

"Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. ГП находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Компания Norinco специализируется на комплексных инженерно-технических решениях для машиностроения и перерабатывающей отрасли.

Теги: #инвестиции #укрспирт #китай #львовская_область
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