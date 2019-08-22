Экономика

10:57 22.08.2019

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза авто на еврономерах вступили в силу с 22 августа

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Жесткие санкции за нарушение правил ввоза авто на еврономерах вступили в силу с 22 августа

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, отстроченные ранее с 22 мая, вступили в силу в четверг, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте.

"Напомним, что по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на 20-30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн," - уточнила ГФС.

Если срок превышен больше чем на 30 суток, а также в случае утраты или раскомлектации транспортного средства, согласно правилам, размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или авто будет подлежать конфискации.

Аналогичны санкции при превышении сроков временного ввоза автомобилей: за превышение срока на 20-30 суток предстоит штраф на сумму 85 тыс. грн, более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто - 170 тыс. грн штрафа или конфискация, пояснили в ГФС.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уже в ближайшее время намерен внести в парламент законопроект об отсрочке штрафных санкций на три месяца. За это время рабочая группа должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок и правила растаможивания автомобилей - как новых, так и бывших в использовании, которые находятся в Украине или будут ввезены в страну.

Теги: #еврономера #санкции #гфс
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