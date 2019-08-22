Экономика

09:41 22.08.2019

ФРС будет строить политику на основе поступающих данных, а не следовать предустановленному курсу

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ФРС будет строить политику на основе поступающих данных, а не следовать предустановленному курсу

Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение о снижении базовой процентной ставки на июльском заседании, однако руководители Федрезерва отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 30-31 июля.

Как сообщалось, ФРС понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта - до 2-2,5% годовых по итогам июльского заседания.

Обсуждая перспективы дальнейшей монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

"Большинство участников заседания расценивали снижение ставки на четверть процентного пункта как часть корректировки подхода к политике в ответ на изменение экономического прогноза за последние месяцы", - отмечается в документе.

"Некоторые из них высказали мнение, что природа многих рисков, сказывающихся на экономике, а также отсутствие ясности в отношении того, когда эти риски могут быть устранены, подчеркивают необходимость сохранения Федрезервом гибкой позиции и сфокусированности на последствиях поступающей информации для экономического прогноза", - свидетельствует протокол.

Мнения членов FOMC относительно необходимости снижения ставки в июле разошлись.

"Пара участников заседания дали понять, что предпочли бы уменьшить ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), а не на 25 б.п. Они предпочли бы более активные действия в ответ на устойчиво низкую инфляцию, сохраняющуюся в последние несколько лет, - говорится в документе. - Несколько человек выступали за сохранение ставки на прежнем уровне, считая, что ситуация в экономике остается благоприятной на фоне высокого доверия потребителей, сильного рынка труда и низкой безработицы".

Спустя несколько минут после публикации протокола июльского заседания ФРС, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари подтвердил в Твиттере, что он был одним из двух членов FOMC, выступавших за снижение ставки на 50 б.п.

Наконец, некоторые из участников заседания высказали опасения, что наращивание монетарного стимулирования может нести в себе риски для финансовой стабильности в определенных секторах экономики или что снижение базовой ставки на июльском заседании будет интерпретировано как негативный сигнал о состоянии экономики, отмечается в протоколе.

Решение о снижении ставки на 0,25 б.п. на июльском заседании было поддержано 8 членами FOMC при двух голосах против.

На следующий день после завершения июльского заседания ФРС напряженность в отношениях США и Китая резко возросла, что повысило ожидания дальнейшего снижения ставки американским Центробанком. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 25 б.п. сентябрьском заседании оценивается рынком в 100%. Кроме того, рынок ожидает трех снижений ставки по 25 б.п. в следующем году.

Теги: #сша #фрс
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