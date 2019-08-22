Цены на нефть снижаются в ожидании сигналов от ФРС, Brent на уровне $60,1 за баррель

Цены на нефть опускаются в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров смещается от запасов нефти в США к перспективам наращивания стимулов мировыми Центробанками, которое, по мнению инвесторов, могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,31%) - до $55,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,45 (0,8%), до $55,68 за баррель.

В четверг в Джексон-Хоуле стартует ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы (ФРС), на котором соберутся представители крупнейших мировых Центробанков. В пятницу здесь запланировано выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

"Мероприятие в Джексон-Хоуле - это то, чего очень ждут рынки", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

"Оно, вероятно, станет движущим фактором для рынков на ближайшие пару дней", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Протокол заседания ФРС от 30-31 июля, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

Отчет Минэнерго США, обнародованный в среду, показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей. Сокращение запасов было отмечено впервые за три недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов - на 3,1 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 312 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.