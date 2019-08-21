Экономика

19:29 21.08.2019

Герус прогнозирует снижение цен на э/э для небытовых потребителей на 10-11%

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Герус прогнозирует снижение цен на э/э для небытовых потребителей на 10-11%

Внесенные Кабинетом министров Украины изменения в положение о возложении специальных обязательств (ПСО) позволит снизить цены на электроэнергию для небытовых потребителей на 10-11% уже с 1 сентября, прогнозирует представитель президента в правительстве Андрей Герус.

"Состоится понижение тарифов для всех небытовых потребителей на 21 коп./кВт-ч, это снижение тарифа на 10-11%. Небытовые потребители - это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В целом такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Герус уточнил, что с 1 октября намечено еще одно понижение тарифов, а параллельно будет идти процесс разработки и внедрения более эффективных механизмов, которые могут быть запущены в конце этого года.

Он напомнил, что принятое правительство в сред решение предполагает увеличение доли продажи произведенной ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПо") с 20% до 35%. Доля продажи произведенной НАЭК "Энергоатом" э/э по ПСО осталась неизменной – 90%. В то же время изменилась структура этого объема. Сохранено обязательство продажи 75% "ГарПо", но еще 15% атомной энергии на покрытие технологических расходов в сетях переведены с НЭК "Укрэнерго" и облэнерго на то же "ГарПо".

Такие изменения позволят регулятору в лице НКРЭКУ втрое снизить тариф на передачу "Укрэнерго" (с действующего 31,2 коп. до 11 коп./кВт-ч), что и повлечет за собой снижение цен для небытовых потребителей.

По оценке Геруса, возложенные на "ГарПо" обязательства по выкупу произведенной по "зеленому" тарифу электроэнергии также будут выполнены, поскольку принятые изменения предполагают наличие достаточных средств для таких выплат.

Принятые решения повлекут за собой отзыв судебных исков по тарифам "Укрэнерго", а также позволят избежать риска подачи исков по невыполнению законодательства о гарантированных выплатах "зеленым".

"Идет работа, чтобы соответствующие решения вступили в силу уже с 1 сентября. Это, возможно, не идеальное решение, но фактически единственное, которое могло быть принято и эффективно реализовано в короткие сроки. Таким образом, мы получаем немного времени, чтобы разработать и внедрить более эффективные механизмы, которые могут быть запущены в конце этого года", - отметил Герус.

Он напомнил, что спецобязательства возложены только на госкомпании, предложив регулятору подключить к ним и частные компании, которые, по его мнению, также должны принимать участие в решении проблем нового рынка.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Он предусматривает двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где рассчитывается разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

В результате запуска стоимость энергоресурса для небытовых потребителей выросла на 10-25% в зависимости от класса напряжения. Наиболее остро на изменения цены отреагировал ряд промышленных предприятий (в основном ферросплавщики), в себестоимости продукции которых расходы на электроэнергию составляют значительную долю, которые через суды добились приостановки нового тарифа "Укрэнерго" на передачу э/э, который в условиях нового рынка увеличился в шесть раз.

Теги: #ээ #цена #небытовые_потребители
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