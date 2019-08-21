Экономика

18:30 21.08.2019

Компании США замедлили темпы обратного выкупа акций во II квартале

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Компании США замедлили темпы обратного выкупа акций во II квартале

Американские компании выкупают собственные акции самыми медленными темпами за 18 месяцев, что может сигнализировать об усилении волатильности, пишет Dow Jones.

Компании, входящие в индекс S&P 500, выкупили собственные акции на сумму около $166 млрд во втором квартале 2019 года по сравнению с $205,8 млрд в первом квартале и $190,6 млрд за аналогичный период годом ранее, показывают подсчеты S&P Dow Jones Indices. Это самый низкий показатель с четвертого квартала 2017 года, при этом снижение суммы зафиксировано второй квартал подряд.

Тревожным сигналом для ряда инвесторов является тот факт, что компании замедлили темпы обратного выкупа акций, несмотря на рост волатильности в связи с обострением торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином.

Индекс S&P 500 потерял почти 7% в мае, однако данные об обратном выкупе акций позволяют предположить, что компании не стали принимать меры, чтобы поддержать стоимость их акций, как сделали это в последние месяцы 2018 года.

Это говорит о том, что компании, вероятно, сокращают расходы на фоне угрозы новых пошлин и затянувшегося торгового спора США с Китаем, ослабления финансовых показателей компаний, признаков замедления роста мировой экономики и неопределенности вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В числе компаний, которые потратили на обратный выкуп акций самые большие суммы во втором квартале, были Apple Inc., Cisco Systems Inc. и Amgen Inc., однако расходы всех трех компаний на покупку своих акций сократились в квартальном и годовом выражении.

"Учитывая возросшую неопределенность с точки зрения торговли, вялый рост за рубежом и потенциальное замедление роста экономики в США, я не стал бы удивляться, если компании предпочтут иметь больше денежных средств в ближайшие месяцы до тех пор, пока прогноз в отношении экономики и финансовых рынков не станет яснее", - сказал директор по инвестициям RDM Financial Group Майкл Шелдон.

Капзатраты компаний США замедлились с начала года, усилив тревоги о замедлении темпов роста экономики страны. Многие топ-менеджеры говорят, что сохраняющаяся напряженность в сфере торговли заставляет их взять паузу в расходах. Последние данные S&P Dow Jones Indices указывают на то, что темпы капитальных расходов ускорились во втором квартале на 5,2% по сравнению с первыми тремя месяцами года, однако все еще остаются на 7,8% ниже пиковых показателей, наблюдавшихся в конце прошлого года.

Технологические компании, на долю которых пришлось более трети от общего объема обратного выкупа акций во втором квартале, потратили на покупку своих бумаг около $52 млрд, что на 23% меньше, чем в первом квартале, и на 18% - по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Apple, потратившая больше всех компаний в индексе S&P 500, выкупила акции на сумму $18,15 млрд по сравнению с $23,81 млрд в первом квартале.

Теги: #сша #акции
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