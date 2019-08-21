Экономика

17:56 21.08.2019

"Укрпошта" закупит 1 млн куб. м газа для отопления за 5,3 млн грн

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"Укрпошта" закупит 1 млн куб. м газа для отопления за 5,3 млн грн

АО "Укрпошта" отобрало ООО "Экотехноинвест" для поставки 1 млн куб. м газа для отопления по цене 5,285 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, сообщила пресс-служба компании в среду.

Согласно информации на сайте ProZorro, в первом аукционе по отбору поставщиков газа по рамочному соглашению, кроме "Экотехноинвеста", принимали участие ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "Юг-Газ", ООО "Энергогазрезерв", ООО "Благогаз Збут", ООО "Энерджи Трейд Груп" и ООО "АС".

"Независимо от того, какой будет ситуация на рынке газа, благодаря заключению рамочного соглашения мы всегда сможем закупить газ по лучшей на момент закупки рыночной цене. Так как вся процедура от проведения аукциона до подписания соглашения поставки газа является быстрой - всего два-три дня, - надеюсь, что до конца августа "Укрпошта" закачает первый объем газа в хранилища "Укртрансгаза", - цитирует пресс-служба "Укрпошты" заместителя гендиректора по закупкам компании Александра Находа.

Он добавил, что еще один-два аукциона по отбору поставщика планируется провести осенью и последний - в январе-феврале 2020 года, "чтобы докупить весь необходимый на сезон объем".

Соглашение будет действовать до конца отопительного сезона. Общий объем закупаемого газа составляет 4 млн куб. м, общая стоимость рамочного соглашения на момент объявления составляла 40 млн грн (с НДС).

Ранее "Укрпошта" закупала сразу весь объем газа на сезон, процедура была длительной и на момент подписания договора цены могли существенно измениться.

Теги: #укрпошта #газ
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