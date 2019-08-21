Экономика

17:53 21.08.2019

ФГИ отказался от продажи АО "Киевпассервис" на аукционе по сниженной цене

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ФГИ отказался от продажи АО "Киевпассервис" на аукционе по сниженной цене

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины отменил торги по продаже государственного пакета акций в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис" по сниженной цене в 97,9 млн грн.

Согласно объявлению в системе "ProZorro.Продажи", аукцион должен был состояться 17 сентября 2019 года, однако 16 августа был опубликован приказ ФГИ об отмене электронного аукциона со снижением стартовой цены.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Фонде, причиной отмены торгов стало нежелание ведомства продавать актив "по заниженной цене".

Как сообщалось, первые торги по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" были назначены на 14 августа, однако аукцион не состоялся. Стартовая цена лота тогда составляла 195,9 млн грн.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции Подол, Дарница, Полесье, Пивденна, Дачная в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области. Как сообщалось, ФГИ ранее планировало продать акции "Киевпассервиса" до ноября 2018 года.

Теги: #фги #киевпассервис
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