Экономика

17:43 21.08.2019

Министр энергетики настаивает на поставках "Нафтогазом" газа на Луганскую ТЭС по спеццене

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Министр энергетики настаивает на поставках "Нафтогазом" газа на Луганскую ТЭС по спеццене

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает поставку НАК "Нафтогаз Украины" природного газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по специальной цене единственным выходом для обеспечения работы станции.

"Решение, которое подавало Минэнергоугля, я считаю справедливым и необходимым. Без его принятия Луганская ТЭС через месяц или полтора месяца генерировать не будет", – сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.

По его мнению, в случае, если Луганская ТЭС, находящаяся в обособленном "острове" будет покупать для своих нужд газ по коммерческой цене, стоимость генерируемой ею э/э возрастет в 2,5 раза, в соответствии с чем станция не сможет выйти на рынок "на сутки вперед" (РСВ).

"Если она не выйдет на рынок, то она просто остановится. Расходы, которые будет нести структура – 100 млн грн в месяц. Телефонным звонком, или какими-либо экономическими механизмами, решить этот вопрос нельзя. Необходимо было принимать то решение, которое предлагалось Минэнерго с самого начала", – заявил глава Минэнерго.

Как сообщалось, правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по цене в 2,895 тыс. грн (без учета НДС, тарифа на транспортировку и распределения) за 1 тыс. куб м. Однако позже пресс-служа правительства заявила, что Кабмин инициирует принятие решения об обеспечении субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

В октябре 2018 года возникла ситуация, при которой Российская желдорога перестала подтверждать отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки. Станция вынуждена была перейти на сжигание газа (что экономически крайне невыгодно). Данная ситуация разрешилась к середине ноября 2018 года после возобновления поставок антрацита с ШУ "Обуховская".

Аналогичная ситуация возникла в июле 2019 года, когда станция из-за дефицита угля вновь перешла на сжигание природного газа.

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 60 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.

Теги: #нафтогаз #луганская_тэс #насалик
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