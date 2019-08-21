Экономика

16:04 21.08.2019

Ощадбанк в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа"

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Ощадбанк в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа"

Хозяйственный суд Киева 20 августа полностью удовлетворил иск Ощадбанка к ряду ООО об обращении взыскания на принадлежащие им акции АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) номинальной стоимостью 185 млн грн (32,7% уставного капитала предприятия) в счет погашения долга компании перед банком по кредитному договору путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства.

Согласно пресс-релизу банка, пакетом акций владеют ООО "Феррекспо", "Газотурбинные технологии", "Новые промышленные технологии", "Проминек" и "Перт".

Пресс-служба Ощадбанка информирует, что на сегодня Государственная исполнительная служба готовится реализовать 23% акций "АвтоКрАЗа", на которые Ощадбанк обратил взыскание ранее согласно постановлению Северного апелляционного хозяйственного суда от 22 июля 2019 года и решению Хозсуда Киева от 19 декабря 2016 года.

"Таким образом, после вступления решения Хозсуда Киева от 20 августа в законную силу Ощадбанк получит возможность реализовать через Государственную исполнительную службу контрольный пакет акций должника (почти 56%) после нескольких лет судебных баталий", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно госреестру судебных решений, Северный апелляционный хозсуд 22 июля отказался удовлетворить апелляцию АО "АвтоКрАЗ" и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 19 декабря 2016 года, которым был удовлетворен иск Ощадбанка, и в счет погашения задолженности в сумме 899,4 млн грн было обращено взыскание на акции ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", ПАО "Токмакский кузнечно-штамповочный завод", ПАО "Херсонский завод карданных валов", "Симферопольский завод авторулей", "Каменец-Подольскавтоагрегат" (все входят в группу КРАЗ финансово-промышленной группы Константина Жеваго – ИФ).

Акции этих предприятий принадлежат ООО "Нефтехимимпекс", "Укртехуглерод", "Газотурбинные технологии", "Гармоника", "Реакционные трубы", "Новые промтехнологии", "Феррэкспо", "СП с ИИ в форме ООО "Финансы и кредит лизинг", ОО "Проминек".

По иску Ощадбанка Хозсуд Киева в сентябре 2018 года открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), признав денежные требования Ощадбанка в размере 555,688 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

Как сообщалось, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признан банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае текущего года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.

АО "АвтоКрАЗ" - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.

В прошлом году реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% - на внутреннем рынке.

Теги: #автокраз #суд #ощадбанк
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