Экономика

12:38 21.08.2019

Украина и Япония согласовали ветсертификат на экспорт украинского мяса птицы

1 мин читать
Украина и Япония согласовали ветсертификат на экспорт украинского мяса птицы

Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы из Украины.

Соответствующая информация обнародована в среду на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 гг. открытие рынков 24 государств для украинских продуктов птицеводства.

За последние два года для отечественных продуктов птицеводства были открыты новые рынки 21 государства, в частности рынки 14 стран для экспорта мяса птицы и продуктов из него, семи стран – для экспорта яиц и яичных продуктов.

Украина по итогам 2018 года открыла 85 новых рынков по разным видам продукции и увеличила количество предприятий, получивших право экспорта пищевых продуктов животного происхождения.

Теги: #япония #торговля #украина #мясо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:02 21.08.2019
Импорт дизтоплива из РФ в августе сократился вдвое

Импорт дизтоплива из РФ в августе сократился вдвое

12:22 21.08.2019
Идея Киева заменить "нормандский формат" отвергнута, полагает глава Центра политической конъюнктуры Чеснаков

Идея Киева заменить "нормандский формат" отвергнута, полагает глава Центра политической конъюнктуры Чеснаков

08:16 21.08.2019
В районе ООС обнаружен тайник с оружием боевиков - штаб ООС

В районе ООС обнаружен тайник с оружием боевиков - штаб ООС

07:51 21.08.2019
"Лисичанскводоканал" в Луганской области из-за задолженности отключен от электроснабжения, без воды около 80 тыс. жителей – ГСЧС

"Лисичанскводоканал" в Луганской области из-за задолженности отключен от электроснабжения, без воды около 80 тыс. жителей – ГСЧС

07:19 21.08.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

06:47 21.08.2019
СБУ откроет выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

СБУ откроет выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

05:23 21.08.2019
Кличко: новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников Киев строит за средства меценатов

Кличко: новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников Киев строит за средства меценатов

02:49 21.08.2019
Житель Харьковщины получил восьмую судимость за 5 лет

Житель Харьковщины получил восьмую судимость за 5 лет

00:29 21.08.2019
В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

20:46 20.08.2019
Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Расчленение" "Нафтогаза" несет угрозу судебному процессу с "Газпромом" и энергобезопасности страны

Украина за 7 мес. снизила потребление электроэнергии на 0,4%

Украина за 7 мес. снизила экспорт электроэнергии на 2,3%

НБУ с 1 сентября отменяет карточку с примерами подписей

"Укрзализныцю", "Нафтогаз" и других крупных госмонополистов нужно разделить и продать – Устенко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Расчленение" "Нафтогаза" несет угрозу судебному процессу с "Газпромом" и энергобезопасности страны

Суд разблокировал приватизацию столичного "Президент-Отеля"

Сервис по заказу такси Bolt в 2020г планирует запустить в Украине услугу доставки еды

Разделение и продажа "Укрзализныци" уничтожит логистику в Украине - Омелян

Таможенный индекс за І пол.-2019 впервые с 2017г вышел из негативной плоскости

Украина за 7 мес. снизила потребление электроэнергии на 0,4%

Украина за 7 мес. снизила экспорт электроэнергии на 2,3%

НБУ с 1 сентября отменяет карточку с примерами подписей

Цены на нефть усилили снижение, Brent подешевела до $59,36 за баррель

"Укрзализныцю", "Нафтогаз" и других крупных госмонополистов нужно разделить и продать – Устенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА