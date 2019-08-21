"Расчленение" "Нафтогаза" несет угрозу судебному процессу с "Газпромом" и энергобезопасности страны

Разделение НАК "Нафтогаз Украины" и продажа его по частям, о необходимости чего ранее заявил советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко, несет угрозу судебному процессу с российским "Газпромом", а также энергетической безопасности страны, считают в "Нафтогазе".

"Расчленение" – это почти всегда хайп и большие кассовые сборы. Благодаря Тарантино, мы вышли на новый уровень оценки этого действа. Но в реальной жизни не всегда "забрать и разделить" является лучшим вариантом. Особенно, когда компания выступает гарантом энергетической безопасности страны в условиях непредсказуемых действий кремлевского руководства, а также участником крупнейшего международного судебного процесса против "Газпрома", – отмечено в сообщении компании в соцсети Facebook.

Как отметили в "Нафтогазе", для компании более близкой является философия "трансформируйся или умри".

Как сообщалось, ранее советник президента Украины по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Устенко заявил, что крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.

"Как можно сдвинуть "наше судно с густой мели", на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие "монстры" должны быть "убиты" и "расчленены". Я имею в виду НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". Те "монстры", которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти", - сказал он в эфире "Радио НВ" в понедельник.