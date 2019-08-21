Суд разблокировал приватизацию столичного "Президент-Отеля"

Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск столичного "Президент-отеля" о расторжении договора с инвестсоветником ООО "Конкорд Консалтинг", отобранным Фондом госимущества Украины (ФГИ) для приватизации предприятия, и отменил запрет Фонду готовить объект к продаже, сообщил и.о.главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Таким образом, Фонд государственного имущества и инвестиционный советник "Конкорд Консалтинг" продолжают подготовку к продаже ЧАО "Президент-Отель", - прокомментировал такое решение суда руководитель ФГИ.

Он напомнил, что это уже вторая победа Фонда в судах на пути по разблокированию большой приватизации: 19 августа суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго".