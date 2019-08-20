Экономика

17:51 20.08.2019

Банкиры ожидают курсовой стабильности гривни осенью

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Банкиры ожидают курсовой стабильности гривни осенью

Курс гривни этой осенью сохранится примерно на нынешнем уровне благодаря значительной выручке аграриев, экспорту металлургической продукции, сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы и более спланированным действиям бизнеса благодаря публикации прогноза учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ), такое мнение высказали банкиры на "круглом столе" "Финклуба" в Киеве в во вторник.

"Я не вижу серьезных причин для девальвации гривни: плюс-минус она будет в этом же коридоре", - сказала начальник управления казначейства "Банка Форвард" Наталия Шишацкая.

По ее словам, сезонное увеличение активности импортеров может подтолкнуть гривню к некоторому ослаблению. "Но я не думаю, что это будет иметь огромное влияние. Тот фактор, что мы ожидаем довольно большую экспортную выручку от аграриев и от металлургической продукции, думаю, будет сглаживать эту активность", – добавила Шишацкая.

Как считает глава правления банка "Глобус" Сергей Мамедов, недавнее решение Нацбанка о публикации прогноза учетной ставки даст бизнесу возможность лучше планировать покупку-продажу валюты, что, в свою очередь, сдвинуло и в целом видоизменило сезонность валютного рынка.

Банкир также отметил, что на курс окажет влияние продолжение сотрудничества с МВФ и проведение реформ в стране, которые будут запускаться.

Помимо этого, Мамедов положительно оценил политику Нацбанка относительно снижения учетной ставки, которая должна способствовать увеличению кредитования.

Несмотря на в целом позитивную оценку курса гривни осенью, главный экономист Альфа Банка Алексей Блинов посоветовал не забывать опыт 2008 года. "В 2008 году экономика росла и первый, и второй кварталы, (но - ИФ) все знают, что случилось в четвертом квартале. Нельзя недооценивать любые угрозы", – считает Блинов.

Заместитель правления главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что в стране сейчас наблюдается финансовая дедолларизация, и важно ее не форсировать, а продолжать нормальную макроэкономическую политику гибкого курса, снижения уровня инфляции, роста экономики, что в итоге позволит продолжить дедоларизацию.

Он добавил, что Нацбанк много надежд возлагает на новый парламент для реализации своих планов дальнейшей валютной либерализации. "Нацбанк не должен гоняться за теми, кто продает или покупает валюту. В стране все должны понимать, кто оплатил налоги, когда выводит деньги в оффшорные юрисдикции. Если все это будет сделано, мы будем двигаться в либерализованном валютном рынке ", - пояснил замглавы НБУ.

Теги: #курс #банкиры #гривня #мвф
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