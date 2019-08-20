Белизская Belmont и кипрская Poizanter в споре за николаевский судозавод "Океан" предупредили о подаче исков в европейские суды

Белизская Belmont Industries Inc. и кипрская Poizanter Holdings Limited накануне рассмотрения их кассаций в Верховном суде в споре за Николаевский судостроительный завод "Океан" обратились к президенту Владимиру Зеленскому и главе Верховного суда с письмом, в котором предупредили о намерении обратиться в европейские суды за защитой их прав иностранных инвесторов.

"Однако последние изменения в руководстве государства дают надежду на справедливую защиту в судах Украины", – говорится в документе, копия которого передана агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Компании заявляют, что в 2010 году через банковские счета внесли EUR60 млн инвестиций в "Океан", которые были обеспечены ипотекой и залогом.

"В последние годы с целью завладения целостным имущественным комплексом судостроительного завода путем доведения его до банкротства преступная группа, используя коррупционные связи в судебной ветви власти, вынесением судебных решений лишила иностранных инвесторов прав ипотекодерждателя", – утверждают Belmont и Poizanter.

Среди своих противников компании, в частности, называют нынешнего собственника предприятия экс-начальника Николаевского морского торгового порта (НМТП) Василия Капацину, а аукцион по продаже завода за $4 млн называют "искусственным".

"Государству нанесены убытки в сумме 103 млн грн, иностранным инвесторам в сумме $60 млн, оборудование завода уничтожается, земельные участки разделены на три, по надуманным основаниям имущество завода передано в ипотеку оффшорной компании за $15 млн", – утверждается в письме.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.).

В начале декабря 2018 года по итогам второго повторного открытого аукциона, целостный имущественный комплекс "Океана", выставленный на торги по стартовой цене 1,1 млрд грн, был приобретен за 122 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона" (Николаев) за 122 млн грн.

По заявлениям нового менеджмента судозавода, который на рынке увязывают с Капациной, сегодня "Океан" отрабатывает программу сотрудничества с европейскими инвесторами по организации на мощностях предприятия строительства полнокомплектных крупнотоннажных суден, а также готовит планы по участию в оборонных госпрограммах судпрома Украины.