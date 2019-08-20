Экономика

17:26 20.08.2019

Белизская Belmont и кипрская Poizanter в споре за николаевский судозавод "Океан" предупредили о подаче исков в европейские суды

2 мин читать
Белизская Belmont и кипрская Poizanter в споре за николаевский судозавод "Океан" предупредили о подаче исков в европейские суды

Белизская Belmont Industries Inc. и кипрская Poizanter Holdings Limited накануне рассмотрения их кассаций в Верховном суде в споре за Николаевский судостроительный завод "Океан" обратились к президенту Владимиру Зеленскому и главе Верховного суда с письмом, в котором предупредили о намерении обратиться в европейские суды за защитой их прав иностранных инвесторов.

"Однако последние изменения в руководстве государства дают надежду на справедливую защиту в судах Украины", – говорится в документе, копия которого передана агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Компании заявляют, что в 2010 году через банковские счета внесли EUR60 млн инвестиций в "Океан", которые были обеспечены ипотекой и залогом.

"В последние годы с целью завладения целостным имущественным комплексом судостроительного завода путем доведения его до банкротства преступная группа, используя коррупционные связи в судебной ветви власти, вынесением судебных решений лишила иностранных инвесторов прав ипотекодерждателя", – утверждают Belmont и Poizanter.

Среди своих противников компании, в частности, называют нынешнего собственника предприятия экс-начальника Николаевского морского торгового порта (НМТП) Василия Капацину, а аукцион по продаже завода за $4 млн называют "искусственным".

"Государству нанесены убытки в сумме 103 млн грн, иностранным инвесторам в сумме $60 млн, оборудование завода уничтожается, земельные участки разделены на три, по надуманным основаниям имущество завода передано в ипотеку оффшорной компании за $15 млн", – утверждается в письме.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.).

В начале декабря 2018 года по итогам второго повторного открытого аукциона, целостный имущественный комплекс "Океана", выставленный на торги по стартовой цене 1,1 млрд грн, был приобретен за 122 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона" (Николаев) за 122 млн грн.

По заявлениям нового менеджмента судозавода, который на рынке увязывают с Капациной, сегодня "Океан" отрабатывает программу сотрудничества с европейскими инвесторами по организации на мощностях предприятия строительства полнокомплектных крупнотоннажных суден, а также готовит планы по участию в оборонных госпрограммах судпрома Украины.

Теги: #судостроение #николаев #суд #инвесторы #океан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 20.08.2019
Судно "Мрия" арестовано, но капитан отказался следовать в порт - Госпогранслужба

Судно "Мрия" арестовано, но капитан отказался следовать в порт - Госпогранслужба

16:15 20.08.2019
Суд арестовал на 2 месяца без права залога владельца одесской гостиницы, где на пожаре погибли девять человек

Суд арестовал на 2 месяца без права залога владельца одесской гостиницы, где на пожаре погибли девять человек

16:14 20.08.2019
Суд отказал в заочном аресте экс-главы НКРЭКУ – САП

Суд отказал в заочном аресте экс-главы НКРЭКУ – САП

12:01 20.08.2019
Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

11:12 20.08.2019
Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

03:35 20.08.2019
Дело организованной группы закладчиков наркотиков и психотропов, работавшей через интернет-магазин, направлено в суд

Дело организованной группы закладчиков наркотиков и психотропов, работавшей через интернет-магазин, направлено в суд

00:24 20.08.2019
Суд по делу владельца отеля "Токио Стар" объявил перерыв до утра вторника

Суд по делу владельца отеля "Токио Стар" объявил перерыв до утра вторника

20:47 19.08.2019
Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" – глава ФГИ

Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" – глава ФГИ

18:44 19.08.2019
Верховный суд Украины признал законным запрет на русскоязычный культурный продукт во Львовской области

Верховный суд Украины признал законным запрет на русскоязычный культурный продукт во Львовской области

18:13 19.08.2019
Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банкиры ожидают курсовой стабильности гривни осенью

Нефьодов сфокусируется на работе с почтовыми перевозками, автоперевозками на западной границе и контейнерами в портах

Украинско-турецкое предприятие разработает ударный беспилотник нового поколения "Акинжи"

Экс-первый замглавы НБУ Писарук возглавит Райффайзен Банк Аваль

Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" – глава ФГИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефьодов прогнозирует полноценный запуск таможенной службы в конце сентября

Банкиры ожидают курсовой стабильности гривни осенью

Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

Доллар дешевеет к иене, рынок продолжает следить за конфликтом США и Китая

Вместо Александра Ткаченко "1 + 1" возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

Совокупные дивиденды мировых компаний за II квартал достигли рекорда, но их рост замедлился

Пан Курчак" запустил птицефабрику за 50 млн грн в Волынской области

Новые пошлины США на товары из Китая могут стоить американцам около $1 тыс. в год - эксперты

ОПЕК+ в июле снизил добычу нефти на 700 тыс. б/с больше, не-ОПЕК снизился из-за РФ и Малайзии - источник

Криворожский ЖРК за 7 мес. сократил добычу руды на 13%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА