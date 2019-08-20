Экономика

16:42 20.08.2019

Доллар дешевеет к иене, рынок продолжает следить за конфликтом США и Китая

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Доллар дешевеет к иене, рынок продолжает следить за конфликтом США и Китая

Доллар США снижается в паре с японской иеной в ходе дневных торгов во вторник после роста днем ранее.

Курс доллара составляет 106,26 иены против 106,63 иены.

Евро торгуется в районе $1,1077 против $1,1081 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене находится в районе 117,69 иены по сравнению со 118,15 иены в понедельник.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,04%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,04%.

Рынок продолжает следить за развитием торгового конфликта США и Китая.

Как сообщалось, накануне министерство торговли США продлило лицензии для американских компаний на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Срок действия лицензий истекал в понедельник. Ранее Huawei была признана угрозой нацбезопасности США - обвинения, которые компания отрицает, добавляли негатива в отношения между Штатами и КНР.

Ранее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта с 1 сентября на 15 декабря, а президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на сентябрь.

Доллар подорожал в понедельник на фоне роста оптимизма на рынке после сообщений о подготовке Германией стимулов на случай рецессии в экономике.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник снизил ставку LPR (loan prime rate), на выходных ставшую новым бенчмарком для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Ставка годовых кредитов была снижена до 4,25% с 4,31%, пятилетних - с 4,9% до 4,85%.

Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Трамп вновь призвал ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. В сообщении в соцсети Twitter он посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка ФРС должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт.

Между тем глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен вновь высказал мнение о том, что снижение ставки является необоснованным и может дестабилизировать финансовый сектор, но дал понять, что может согласиться с подобным решением в случае, если будет убежден, что состояние экономики ухудшается.

В интервью агентству Bloomberg Розенгрен сказал, что экономика США находится в хорошем состоянии и не нуждается в снижении стоимости заимствований.

Теги: #кнр #курс #доллар
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