Вместо Александра Ткаченко "1 + 1" возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

Генеральным директором телеканала "1 + 1" (ТРК "Студия 1 + 1") вместо избранного народным депутатом Украины Александра Ткаченко стал Вячеслав Миенко, ранее занимавший должность замгендиректора по правовым вопросам, сообщает портал "Детектор медиа".

В группе "1 + 1 медиа" создан новый руководящий орган - правление (группа не имеет статуса юридического лица). Членами правления стали Вячеслав Миенко, Светлана Павелецкая, Ярослав Пахольчук, Максим Кривицкий, Дмитрий Тузов, Анна Ткаченко.

Сам Александр Ткаченко получил звание почетного президента "1 + 1 медиа".

Генеральный продюсер канала ТЕТ Виктория Левченко станет генеральным продюсером производственного направления "1 + 1 медиа" – "1 + 1 продакшн" - с 16 сентября 2019 года.

Новую управленческую структуру презентовали 20 августа сотрудникам группы "1 + 1 медиа". Окончательно она должна заработать до марта 2020 года, сообщает "Детектор медиа".

Ткаченко уволился с должности генерального директора канала "1 + 1" и "1 + 1 медиа" в связи с избранием народным депутатом. Также он продал свои миноритарные доли в структуре собственности канала "1 + 1", компании "1 + 1 продакшн" и вышел из набсовета Одесской киностудии.

В пресс-служба "1 + 1 медиа" уточнили, что в новой структуре медиахолдинга происходит четкое разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. В частности, в "1 + 1 медиа" появляются бизнес-единицы "Телевизионный бизнес" во главе с М.Кривицким, "1 + 1 продакшн" во главе с В.Левченко, "Платное телевидение" во главе с Я.Пахольчуком, "1 + 1 Digital и Инновации" во главе с А.Ткаченко. В то же время корпоративными сервисами является финансовый департамент во главе с Д.Тузовым, GR-департамент во главе с В.Миенко, департамент по маркетинговым коммуникациям во главе со С.Павелецкой, департамент стратегии и рисков во главе с Викторией Романовой, HR-департамент во главе с Ларисой Брувер и Shared Services под руководством Я.Пахольчука, в которые входят технический, юридический департаменты, служба безопасности, админдепартамент и другие сервисы.

Состав правления группы утверждает акционер "1 + 1 медиа", а члены правления самостоятельно избирают председателя, который будет отвечать за организацию работы органа. Правление должно избрать председателя на первом заседании 28 августа.

Ткаченко занимал пост генерального директора медиагруппы "1+1 media" с августа 2008 года. В холдинг входят телеканалы "1+1 ", "2+2 ", "ТЕТ ", "ПлюсПлюс ", "Бигуди ", "Униан-ТВ", "1+1 International ", Ukraine Today, а также сейлз-хаус "Плюсы" и компания по производству телеконтента "1+1 продакшн".