Совокупные дивиденды мировых компаний за II квартал достигли рекорда, но их рост замедлился

Совокупный объем дивидендов за второй квартал 2019 года, объявленный компаниями по всему миру, достиг рекордного уровня, однако темпы роста этого показателя замедлились до 1,1%, пишет Barron's.

Согласно отчету Janus Henderson Global, по итогам прошедшего квартала будут выплачены дивиденды на общую сумму $513,8 млрд по сравнению с $508,1 млрд за второй квартал предыдущего года.

Годом ранее повышение показателя составило 14,1%.

Существенное замедление темпов роста эксперты связывают с ослаблением многих мировых валют относительно доллара США. С учетом курсовых разниц и других корректировок увеличение дивидендов составило 4,6% (9,1% годом ранее), что совпало с ожиданиями Janus Henderson.

Японские, канадские, французские и индонезийские компании установили рекорды по объему выплаченных дивидендов во втором квартале.

Япония также стала лидером среди развитых стран по темпам роста дивидендов, выплаченных местными компаниями, - 10,1%. Компании emerging markets в целом увеличили дивидендные выплаты на 12,6%.

Объем дивидендов, выплаченных американскими компаниями, в минувшем квартале вырос на 3,9% - минимальными темпами за два года. При этом, "более 80% компаний США увеличили долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов - это больше, чем во многих других крупных странах".

Janus Henderson анализирует размер дивидендов, выплачиваемых 1,2 тыс. крупнейших по рыночной капитализации мировых компаний, которые составляют 90% всех глобальных дивидендов.

Эксперты Janus Henderson ожидают, что в 2019 году совокупный объем дивидендов мировых компаний увеличится на 4,2%. В 2018 году этот показатель вырос на 9,4% - до $1,4 трлн, в 2017 году - на 8%, до $1,25 трлн.