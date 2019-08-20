Экономика

16:40 20.08.2019

Совокупные дивиденды мировых компаний за II квартал достигли рекорда, но их рост замедлился

2 мин читать

Совокупный объем дивидендов за второй квартал 2019 года, объявленный компаниями по всему миру, достиг рекордного уровня, однако темпы роста этого показателя замедлились до 1,1%, пишет Barron's.

Согласно отчету Janus Henderson Global, по итогам прошедшего квартала будут выплачены дивиденды на общую сумму $513,8 млрд по сравнению с $508,1 млрд за второй квартал предыдущего года.

Годом ранее повышение показателя составило 14,1%.

Существенное замедление темпов роста эксперты связывают с ослаблением многих мировых валют относительно доллара США. С учетом курсовых разниц и других корректировок увеличение дивидендов составило 4,6% (9,1% годом ранее), что совпало с ожиданиями Janus Henderson.

Японские, канадские, французские и индонезийские компании установили рекорды по объему выплаченных дивидендов во втором квартале.

Япония также стала лидером среди развитых стран по темпам роста дивидендов, выплаченных местными компаниями, - 10,1%. Компании emerging markets в целом увеличили дивидендные выплаты на 12,6%.

Объем дивидендов, выплаченных американскими компаниями, в минувшем квартале вырос на 3,9% - минимальными темпами за два года. При этом, "более 80% компаний США увеличили долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов - это больше, чем во многих других крупных странах".

Janus Henderson анализирует размер дивидендов, выплачиваемых 1,2 тыс. крупнейших по рыночной капитализации мировых компаний, которые составляют 90% всех глобальных дивидендов.

Эксперты Janus Henderson ожидают, что в 2019 году совокупный объем дивидендов мировых компаний увеличится на 4,2%. В 2018 году этот показатель вырос на 9,4% - до $1,4 трлн, в 2017 году - на 8%, до $1,25 трлн.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банкиры ожидают курсовой стабильности гривни осенью

Нефьодов сфокусируется на работе с почтовыми перевозками, автоперевозками на западной границе и контейнерами в портах

Украинско-турецкое предприятие разработает ударный беспилотник нового поколения "Акинжи"

Экс-первый замглавы НБУ Писарук возглавит Райффайзен Банк Аваль

Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" – глава ФГИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефьодов прогнозирует полноценный запуск таможенной службы в конце сентября

Банкиры ожидают курсовой стабильности гривни осенью

Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

Белизская Belmont и кипрская Poizanter в споре за николаевский судозавод "Океан" предупредили о подаче исков в европейские суды

Доллар дешевеет к иене, рынок продолжает следить за конфликтом США и Китая

Вместо Александра Ткаченко "1 + 1" возглавил Вячеслав Миенко - СМИ

Пан Курчак" запустил птицефабрику за 50 млн грн в Волынской области

Новые пошлины США на товары из Китая могут стоить американцам около $1 тыс. в год - эксперты

ОПЕК+ в июле снизил добычу нефти на 700 тыс. б/с больше, не-ОПЕК снизился из-за РФ и Малайзии - источник

Криворожский ЖРК за 7 мес. сократил добычу руды на 13%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА