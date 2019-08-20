Пан Курчак" запустил птицефабрику за 50 млн грн в Волынской области

Агропромышленная группа "Пан Курчак" (Луцк) в июле 2019 года ввела в эксплуатацию новую птицеферму в Сирнычках (Волынская обл.), сообщается на сайте группы во вторник.

"Все три птичника оснащены немецким оборудованием. Обогрев будет осуществляться с помощью модульной котельной. В строительство птицефермы по доращиванию родительского стада ООО "Агидель" инвестировало более 50 млн грн", - отметили в группе.

Агропромышленная группа "Пан Курчак" основана в 2001 году. Занимается выращиванием сельхозкультур, производством и продажей комбикормов, разведением бройлеров и свиней, переработкой мяса.

В агропромгруппу входят ЧП "Западная аграрная компания" (обрабатывает 16,7 тыс. га), ООО "Агротехника" (имеет 2 комбикормовые завода, завод по переработке масличных и 4 элеватора), ООО "Агидель" (содержит родительское поголовье, производственная мощность – 32 млн яиц в год), ООО "Вера-1" (выращивает свиней, откормочный комплекс на 10 тыс. голов), ООО "ВМП" (перерабатывает мясо, производит колбасные изделия и мясные полуфабрикаты), ООО "Птицекомплекс "Губин" (имеет шесть ферм с годовой мощностью 14 млн голов). Все производственные ресурсы группы расположены на территории Волынской области.

"Пан Курчак" также имеет сеть фирменных магазинов "Мясная точка" и "Смарти" (ООО "Украинские торговые сети").

Собственник группы - Сергей Мартыняк.