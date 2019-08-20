Экономика

16:34 20.08.2019

Криворожский ЖРК за 7 мес. сократил добычу руды на 13%

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Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-июле 2019 года, согласно оперативным данным, снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,519 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июле КЖРК произвел 391 тыс. тонн руды, тогда как в предыдущем месяце - 378 тыс. тонн.

Как сообщалось, КЖРК в 2018 году снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 9,7% по сравнению с 2017 годом - до 4,581 млн тонн.

Комбинат специализируется на подземной добыче железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату им. Ильича (Донецкая обл.).

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".

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