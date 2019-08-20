Экономика

15:38 20.08.2019

Кабмин 21 августа может утвердить создание территориальных органов таможни - Нефьодов

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Кабмин 21 августа может утвердить создание территориальных органов таможни - Нефьодов

 Кабинет министров 21 августа может утвердить создание территориальных органов Государственной таможенной службы, а на следующей неделе начнется перевод первых сотрудников из Государственной фискальной службы в таможенную.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы начнем перевод первых людей в центральный аппарат. Если все будет хорошо и все пойдет по плану, на следующем заседании, то есть уже завтра, Кабмин согласует нам создание территориальных органов", - сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в ходе встречи в Торгово-промышленной палате во вторник.

Он отметил, что рассчитывает на согласование Министерством финансов на этой неделе штатного расписания и предельной численности службы. Таким образом, через месяц центральный аппарат будет полностью сформирован.

"Из положительного: за первый месяц работы я не увидел неожиданных проблем", - сообщил Нефьодов.

В то же время он добавил, что видит два потенциальных риска в ходе реформы таможни: риски для формирования технократического органа и необходимость повышения зарплаты сотрудникам службы.

"Я с нетерпением жду объявления, кто же станет министрами и руководителями центральных органов власти", - отметил глава Гостаможслужбы.

Теги: #таможня #нефьодов #кабмин
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