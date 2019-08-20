Экономика

13:32 20.08.2019

Команда президента 22 августа обсудят с бизнесом создание Службы финансовых расследований - ЕБА

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Команда президента 22 августа обсудят с бизнесом создание Службы финансовых расследований - ЕБА

 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, эксперт по вопросам финансовой политики и новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов проведут встречу с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) относительно создания Службы финансовых расследований (СФР).

Как сообщила ЕБА, в ходе обсуждения будут затронуты вопросы законопроекта о СФР, ее структуры, подчинения, подходов к работе и инструментов.

Мероприятие состоится 22 августа в 9:00 в отеле InterContinental Kyiv.

Теги: #снбо #финрасследования #данилюк #бизнес
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