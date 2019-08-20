Команда президента 22 августа обсудят с бизнесом создание Службы финансовых расследований - ЕБА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, эксперт по вопросам финансовой политики и новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов проведут встречу с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) относительно создания Службы финансовых расследований (СФР).

Как сообщила ЕБА, в ходе обсуждения будут затронуты вопросы законопроекта о СФР, ее структуры, подчинения, подходов к работе и инструментов.

Мероприятие состоится 22 августа в 9:00 в отеле InterContinental Kyiv.