Экономика

13:29 20.08.2019

Госуполномоченным АМКУ может стать доцент Криворожского национального экономического университета – декларация НАПК

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Госуполномоченным АМКУ может стать доцент Криворожского национального экономического университета – декларация НАПК

 Доцент кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Ирина Копайгора претендует на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), свидетельствует ее декларация в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, Ирина Копайгора владеет двумя квартирами в Кривом Роге и двумя земельными участками, двумя автомобилями Skoda Fabia 2008 года выпуска и NISSAN JUKE 2012-го. По итогам минувшего года она задекларировала 116 тыс. грн доходов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 5 июля уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича, Марию Нижник с должности госуполномоченных АМКУ, а также Андрея Вовка – с должности заместителя председателя комитета – госуполномоченного.

Вскоре на должности госуполномоченных президент назначил эксперта энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO) Ольгу Нечитайло и адвоката Наталью Буроменскую.

Теги: #кадры #госуполномоченный #амку
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