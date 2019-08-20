Экономика

11:34 20.08.2019

Экс-первый замглавы НБУ Писарук возглавит Райффайзен Банк Аваль

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Экс-первый замглавы НБУ Писарук возглавит Райффайзен Банк Аваль

 Наблюдательный совет Райффайзен Банк Аваль решил назначить новым главой правления банка Александра Писарука, который с июля 2014 года до конца 2015 года занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении финучреждения на его сайте, это назначение сделано в рамках запланированного тщательного подбора преемника нынешнему главе правления Владимиру Лавренчуку, который занимает этот пост 14 лет.

Банк указывает, что решение набсовета должно быть согласовано государственными органами надзора.

Теги: #глава_правления #аваль #банк #кадры
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