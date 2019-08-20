Экономика

10:00 20.08.2019

Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель

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Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник после значительного роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении мировой торговли и ожиданиями стимулов со стороны центробанков мира.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 подорожали на $0,05 (0,08%) - до $59,79 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на $1,1 (1,88%) и составляла на закрытие $59,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь, торги которым завершаются во вторник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $56,23 за баррель. Более активно торгуемый октябрьский контракт подорожал на $0,04 (0,07%), до $56,18 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $1,34 (2,44%), до $56,21 за баррель.

Ряд позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая, оказывают поддержку нефтяному рынку. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.

Теги: #цены #нефть
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