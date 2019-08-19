Экономика

19:55 19.08.2019

Цену на электроэнергию для небытовых потребителей можно снизить на 20% - Герус

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Цену на электроэнергию для небытовых потребителей можно снизить на 20% - Герус

Цену на электроэнергию для небытовых потребителей можно снизить на 20%, считает представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

"Необходимо рассмотреть три решения, которые суммарно должны привести к существенному снижению цены электроэнергии для небытовых потребителей", - сказал он на брифинге по результатам совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского по функционированию новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду в понедельник в Киеве.

В частности, по его словам, необходимо пересмотреть постановление правительства о возложении специальных обязанностей на ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом, таким образом, чтобы на "Укргидроэнерго" возложение этих обязательств было увеличено.

"Это даст возможность понизить тариф "Укргидроэнерго" более чем в три разв. Сейчас это 32 коп. на кВт/час, а ожидается 8-9 коп", - сказал Герус.

Кроме того, по его словам, необходимо урегулировать вопрос с так называемыми прайс-кэпами. В частности, есть смысл поднять на около 10% максимальную ночную цену, а максимальную дневную цену понизить на 15-20%.

"Если эти три меры принять, то может быть около 20% снижения для конечного потребителя для всех потребителей: больших, средних и малых, бюджетных учреждений и организаций", - констатировал представитель президента Украины в Кабмине.

Теги: #электроэнергия #герус #цена
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