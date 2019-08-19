Украина и Израиль намерены расширить соглашение о ЗСТ на сферу услуг

Украина и Израиль начнут работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами на сферу услуг и создадут центры высокотехнологичного развития для обмена опытом.

"Мы также договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник.

По словам Нетаньяху, в ходе визита, помимо расширения соглашения о ЗСТ, было принято также решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

"И в Киеве, и в Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями, и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий. Потому, что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу тут, в Украине", – отметил Нетаньяху.

По его словам, в настоящее время "квинтэссенцией развития какого-либо государства являются инновации", и у Украины есть большие таланты и возможности для этого.

"Израильские компании здесь работают, и мы сотрудничаем с десятками тысяч, где-то около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых, тех, кто задействован в сфере современных технологий", - добавил премьер Израиля.

Как сообщалось, 11 июля 2019 года Верховная Рада Украины ратифицировала международное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. 7 августа Зеленский подписал проект закона №0223 о ратификации соглашения о ЗСТ.

Согласно соглашению о ЗСТ, Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - для товаров агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.