Бойкот японских товаров в Южной Корее набирает обороты на фоне дипломатического конфликта

Кампания по бойкоту японских товаров в Южной Корее, спровоцированная дипломатическим конфликтом двух стран, набирает обороты: если изначально она затрагивала лишь туристический сектор и основные бренды, то теперь переросла в стремление избежать влияния Японии любого рода.

Жители Южной Кореи распространяют в интернете списки, в которых предложены местные альтернативы японским товарам, в том числе, игрушкам Hello Kitty, маркам кошачьего корма и шоколада, пишет The Wall Street Journal.

Например, в качестве замены товаров, выпущенных по мотивам японских аниме, предлагается покупать продукцию с изображением южнокорейского мультипликационного персонажа - пингвиненка Пороро (Pororo), одевающегося в костюм пилота.

Любой желающий может скачать приложение для своего мобильного устройства с предложениями по замене японских товаров.

Южнокорейские девушки отказались принимать участие в международном конкурсе красоты в Японии, а японские скаковые лошади не были приглашены на международное мероприятие в Южной Корее, запланированное на следующий месяц.

Недавно вышедший японский мультфильм "Butt Detective the Movie" провалился в южнокорейском прокате на фоне призывов бойкотировать его. Кроме того, жители Южной Кореи наводнили различные сайты негативными отзывами на этот мультфильм.

Среди других примеров - отказ местных кофеен Starbucks от продажи японских напитков, таких как Матча латте. Южнокорейскому блогеру пришлось извиняться перед подписчиками за то, что он употребил японское название рисовых пирожных - mochi - вместо корейского ddeok, а еще одна блогер пожаловалась, что теперь даже нельзя выложить фотографию японской еды в социальных сетях.

Как сообщалось, в июле текущего года Япония ужесточила ограничения на экспорт в Южную Корею высокотехнологичных материалов, используемых в производстве дисплеев и полупроводников. Такое решение было принято на фоне требований Сеула о выплате компенсаций за принуждение к труду жителей страны в период колонизации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 гг.

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ настаивает, что все вопросы, касавшиеся принуждения к труду, были сняты в 1965 году, когда две страны заключили соглашение, восстанавливающее дипломатические связи.

В конце прошлого месяца Токио исключил Южную Корею из "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль властей. Сеул ответил Японии аналогичным шагом на прошлой неделе.

В настоящее время уровень покупательной способности в Южной Корее, а также факт наличия достаточных альтернатив японским товарам, позволяют говорить о том, что последствия бойкота для японского бизнеса будут ощутимыми, отмечает профессор Академии корейских исследований Чун Ву-йонг.

В Токио однако полагают, что последствия южнокорейского бойкота для экономики Японии будут незначительными. Несмотря на то, что некоторые южнокорейские компании обходят своих японских конкурентов (например, Samsung Electronics и Sony), объем ВВП Японии в три раза превышает ВВП Южной Кореи.

15 августа в Южной Корее отмечается День независимости, в этот день в 1945 году в стране было покончено с колониальным правлением Японии, которая капитулировала во Второй мировой войне. В минувший четверг множество жителей Южной Кореи вышло на массовую акцию с плакатами "Нет Абэ! Нет Японии!", а также популярными были футболки с надписью "Я не могу бороться за независимость Кореи, но я присоединяюсь к бойкоту".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая по случаю Дня независимости заявил, что готов к диалогу с Японией по проблемам в отношениях между двумя странами, отметив, что о прошлом надо помнить, но не следует за него "цепляться".