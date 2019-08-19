Экономика

13:29 19.08.2019

Нефть дорожает после атаки на месторождение в Саудовской Аравии

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Нефть дорожает после атаки на месторождение в Саудовской Аравии

Цены на нефть вернулись к росту  на новостях о том, что одно из крупнейших месторождений Саудовской Аравии было атаковано дронами из Йемена.

Фьючерсы на сорт Brent к 12.00 подорожали на 0,63% - до $59 за баррель, а ранее в ходе сессии на бирже ICE в Лондоне поднимались до отметки 59,63 - максимальной за четыре торговых дня.

Контракты на WTI стали дороже на 0,7% и торговались по $52,21.

Как сообщила государственная нефтяная компания Saudi Aramco, в субботу нефтегазовое месторождение Шайба в пустыне Руб-Эль-Хали подверглось атаке дронов, запущенных йеменскими постастанцами хуситами.

Несмотря на возникший пожар, добыча на месторождении мощностью 1 млн баррелей в сутки, не приостанавливалась.

«Саудовская Аравия осуждает это трусливое нападение, ставшее продолжением серии грубых атак, целью которых является глобальная цепочка поставок нефти и которые помимо трубопроводов затронули танкеры в Персидском заливе», - передает Bloomberg слова министр энергетики королевства Халед аль-Фалих, недвусмысленно намекая на причастность Ирана, поддерживающего хуситов оружием и финансированием.

Лидер йеменский повстанцев Абдул Малик аль-Хуси признал ответственность за инцидент, назвав его «важным сигналом» для Эр-Рияда и стран коалиции, проводящих в Йемене военную операции после захвата хуситами столицы Саны в 2015 году.

Теги: #нефть
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