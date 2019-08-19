Экономика

12:11 19.08.2019

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Офиса крупных налогоплательщиков по взысканию с "Укрнафты" 550 млн грн

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Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Офиса крупных налогоплательщиков по взысканию с "Укрнафты" 550 млн грн

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Офиса крупных налогоплательщиков по взысканию с банковских счетов "Укрнафты" 547,1 млн грн в качестве возмещения налогового долга.

Как указано в Едином реестре судебных решений, подготовительное судебное заседание назначено на 10 октября 2019 года на 10:00.

Дело будет рассматривать судья Татьяна Шейко.

"Укрнафта" (Киев) является крупнейшей в Украине компанией по добыче нефти с долей государства 50%+1 акция.

С начала 2019 года и по состоянию на 1 августа компания нарастила налоговый долг перед госбюджетом до 15,8 млрд грн с 14,6 млрд грн, свидетельствуют данные Офиса крупных налогоплательщиков.

Теги: #укрнафта #налоги #суд
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