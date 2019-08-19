Экономика

10:41 19.08.2019

АМПУ просит Кабмин утвердить стратегию развития морпортов до 2038г, решить вопрос дивидендов и утвердить порядок отбора проб воды

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АМПУ просит Кабмин утвердить стратегию развития морпортов до 2038г, решить вопрос дивидендов и утвердить порядок отбора проб воды

Администрация морских портов Украины (АМПУ) обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с открытым письмом, в котором просит правительство утвердить стратегию развития морских портов до 2038 года.

В письме также содержится просьба утвердить финансовый план АМПУ на 2019 год с учетом снижения ставки дивидендов в госбюджет для государственных предприятий портовой отрасли (в том числе для АМПУ) с 90% до 50%, а также порядок отбора проб воды и ввести единое "Морское окно" (MaritimeSingleWindow).

Эти пять решений правительства "жизненно необходимы" для работы портовой отрасли страны, отмечается в сообщении, сообщается на сайте АМПУ.

"Дальнейшее промедление с их принятием может негативно сказаться на развитии портовой отрасли Украины, привлечении инвестиций, реализации проектов государственно-частного партнерства, а также внедрении в украинских портах европейских стандартов взаимодействия между государственными органами и бизнесом", - подчеркнула администрация морпортов.

АМПУ также отметила, что из-за затягивания решения об определении размера дивидендов для портовой отрасли и, соответственно, невозможности утвердить бюджет АМПУ на 2019 год под угрозой оказалась реализация таких проектов как развитие глубоководных портов "Пивденный" и "Черноморск", задействованных в поставках дефицитного угля, а также совместных проектов с ведущими мировыми компаниями: китайской COFCO в Николаевском порту, французской СМА CGM и немецкой HHLA в порту "Одесса".

"Не имея инвестиционного ресурса, АМПУ не сможет обеспечить выполнение обязательств Украины перед Еврокомиссией по перепроектированию и проведению ОВОС проекта развития глубоководного судоходного хода "Дунай-Черное море", необходимого для повышения конкурентоспособности украинских портов на Дунае", - подчеркнули в АМПУ.

Также, по мнению администрации, внедрение в Украине Maritime Single Window позволит предотвратить монополию частной компании, которая сейчас, по сути, осуществляет контроль за перемещением грузов через таможенную границу страны вопреки нормам Таможенного кодекса Украины и рекомендациям международных организаций.

Как отмечается в обращении, АМПУ совместно с предприятиями портовой отрасли надеется, что Кабмин на следующем заседании примет соответствующие решения и разблокирует развитие портовой отрасли.

Как сообщалось, АМПУ считает отчисление 90% дивидендов ставящим под угрозу выполнение Украиной решения Еврокомиссии и реализацию крупных инвестпроектов в портах.

Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные унитарные предприятия и их объединения. Кроме того, отменены льготы по уплате в бюджет части чистой прибыли и дивидендов для ряда субъектов, в том числе и для АМПУ и международного аэропорта "Борисполь".

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Теги: #ампу #кабмин
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