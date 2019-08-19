Экономика

10:03 19.08.2019

Доллар США стабилен к основным валютам, иена и швейцарский франк под давлением

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Доллар США стабилен к основным валютам, иена и швейцарский франк под давлением

Курс американского доллара слабо меняется на утренних торгах в понедельник относительно большинства основных мировых валют.

Тем временем спрос валюты "тихой гавани", включая японскую иену и швейцарский франк, снизился на фоне ослабления беспокойства по поводу спада в мировой экономике в ожидании новых стимулирующих мер мировых центробанков.

Евро торгуется утром в районе $1,1092 против $1,1090 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к иене находится в районе 118,01 иены по сравнению со 117,99 иены в пятницу. Курс доллара составляет 106,39 иены против 106,38 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,02%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в отношениях США и Китая.

В понедельник, 19 августа, истекает срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных им уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР, которое противоречит национальной безопасности Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп не подтвердил сообщения СМИ о том, что уже принял решение о продлении лицензий для американских компаний на ведение дел с китайской с Huawei, отметив, что определится с этим в понедельник. "Нет. Сообщения об этом были. Но, на самом деле, все наоборот", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос одного из них.

Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений торговой войны между США и Китаем. Ранее Трамп заявил, что запрещает любые формы сотрудничества с Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельскохозяйственной продукции.

Теги: #сша #курс_валют #доллар #курс
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