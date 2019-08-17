Решение НБУ о дисквалификации пяти членов набсовета Ощадбанка - вызов реформе корпоративного управления госбанков – заявление

Решение Национального банка Украины (НБУ) о дисквалификации пяти новоизбранных членов наблюдательного совета (НС) Ощадбанка (Киев) является беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков, говорится в совместном заявлении членов НС финучреждения.

"Пять высококвалифицированных специалистов с безупречным опытом работы и репутацией были дисквалифицированы квалификационной комиссией НБУ без объяснения причин. При отсутствии объяснения можно сделать вывод только из опубликованного релиза НБУ, что реальной причиной отклонения кандидатур стало недовольство некоторых членов комиссии НБУ недавним решением совета продлить трудовой контракт с председателем правления Ощадбанка Андреем Пышным", - говорится в заявлении, размещенном на сайте банка.

Как подчеркивается в заявлении, решение продлить трудовой контракт с главой правления банка было принято в полном соответствии с уставными полномочиями членов НС в соответствии с законодательством Украины и уставом Ощадбанка и при полной осведомленности НБУ о всех этапах принятия такого решения. "Как результат, решение НБУ о нашей дисквалификации является, по нашему мнению, нарушением закона и может иметь нежелательные последствия в виде срыва реформ корпоративного управления в Украине на стадии становления. Это является основополагающим принципом - если наблюдательным советам разрешается работать только в том случае, когда они принимают решение в пользу регуляторов, то реформы не будут иметь результат", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что члены НС банка были избраны в соответствии с требованиями Закона Украины "О банках и банковской деятельности". Независимые члены НС прошли жесткую оценку независимой международной рекрутинговой компании среди сотен внутренних и внешних кандидатов. В процессе отбора международная консалтинговая компания и назначенный правительством номинационный комитет провели оценку всех претендентов на их соответствие требованиям действующего законодательства, включая нормативные требования НБУ, и предоставили все необходимые документы на утверждение Кабинета министров Украины.

Два месяца наблюдательный совет Ощадбанка работает в соответствии с полученным мандатом в строгом соответствии с действующим законодательством Украины, банковским законодательством и уставом банка. "Принципиально важно, что все решения, связанные с процессом оценивания председателя правления были (и будут) приняты в присутствии представителя НБУ на заседаниях наблюдательного совета. Именно это обеспечивает информирование НБУ в режиме реального времени о работе наблюдательного совета", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, были установлены высокие, с учетом международных стандартов, квалификационные требования к председателю правления Ощадбанка и привлечены международные специалисты по поиску руководящего персонала для проведения его оценивания на соответствие этим требованиям. "После тщательной проверки было сообщено, что председатель правления отвечает установленным критериям или превышает их и способен двигать банк к реализации стратегии и миссии. Также нами были заслушаны результаты деятельности Ощадбанка за пять лет, особенно за два последних, и отмечен прогресс в выполнении стратегических планов, утвержденных в 2018 году КМУ и НБУ", - говорится в заявлении.

По результатам деятельности и в связи с отсутствием обоснованных причин для отстранения главы правления банка от должности набсовет воспользовался своими исключительными полномочиями по продлению его работы. "Если бы мы не одобрили эту оценку, был бы объявлен открытый конкурс для поиска нового председателя правления, поскольку эта должность стала бы вакантной. Никаких возражений со стороны представителя НБУ на заседании наблюдательного совета относительно процедур и по сути высказано не было. Мы убеждены в правильности и законности всех наших решений. Они принимаются в интересах банка", - отмечается в заявлении.

Заявление подписали члены НС Ощадбанка Шевки Аджунер, Алексей Гринченко, Алексей Резников, Дмитрий Власов, Байба Апин, Михаэль Вайнштейн и Питер Бриггс.

Как сообщалось, НБУ 16 августа заявил, что обеспокоен процедурой, по которой новоизбранный наблюдательный совет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным без проведения конкурса.

Кроме того, НБУ по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов НС. В частности, по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам: Шевки Аджунеру (председатель набсовета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель председателя набсовета, независимый директор), Алексею Резникову (член набсовета, независимый директор), Дмитрию Власову (член набсовета, представитель от Верховной Рады Украины), Даниэлю Билаку (член набсовета, представитель от Кабинета Министров Украины).

В то же время, комитет принял решение о возможности согласования следующих лиц: Байба Апина (член набсовета, независимый директор), Михаэль Вайнштейн (член набсовета, независимый директор), Питер Бриггс (член набсовета, независимый директор), Юрий Храмов (член набсовета, представитель от Президента Украины).

Окончательные решения по этим четырем кандидатам НБУ примет после устранения замечаний к предоставленным ими документов.