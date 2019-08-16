Экономика

17:03 16.08.2019

"Укроборонпром" поставит Ан-178 по тендеру МВД Перу по цене около $65 млн

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"Укроборонпром" поставит Ан-178 по тендеру МВД Перу по цене около $65 млн

 Самолет Ан-178 государственного концерна "Укроборонпром" (производства госпредприятия "Антонов", Киев) победил в тендере Министерства внутренних дел Перу на определение замены самолетам Национальной полиции Перу (Ан-32).

Украинский транспортный Ан-178 заменит самолет Нацполиции Перу Ан-32Б, сообщается на сайте "Антонова".

В тендере участвовали компания "Спецтехноэкспорт" с самолетом ГП "Антонов" Ан-178, Национальное управление по вопросам вооружений Италии с самолетом Leonardo C27J, Генеральный директорат вооружений и материалов (DGAM) Испании с самолетом Airbus C295M.

"По сравнительной оценке характеристик самолетов, расширенных гарантий других тендерных позиций победителем признан самолет Ан-178, представленный украинским "Спецтехноэкспортом" по сумме баллов 80,02 балла и цене около $65 млн", - говорится в сообщении "Антонова.

Согласно законодательству Перу, итоги тендера должен утвердить президент страны.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

Теги: #укроборонпром #ан_178 #тендер #перу #антонов
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