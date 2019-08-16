Экономика

16:35 16.08.2019

АМКУ начал расследование возможного сговора при определении цен на уголь госшахт для ТЭС и ТЭЦ

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АМКУ начал расследование возможного сговора при определении цен на уголь госшахт для ТЭС и ТЭЦ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование по признакам вероятных антиконкурентных согласованных действий при определении цен на энергетический уголь государственных шахт для нужд ТЭС и ТЭЦ.

"Комитет установил, что в течение 2017-18 гг. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины при участии ГП "Держвуглепостач", ПАО "Донбассэнерго", ООО "ДТЭК Энерго", ГПВД "Укринтерэнерго", ЧАО "Черкасское химволокно", ООО "Фирма "Технова" проводило совещания для достижения договоренностей относительно цен на угольную продукцию государственных предприятий для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, что подтверждено протоколами этих совещаний", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что указанные компании являются потенциальными конкурентами на рынках электроэнергии и энергетического угля, соответственно, поддержание этими компаниями предложений относительно повышения цен на угольную продукцию для ТЭС и ТЭЦ до согласованного уровня могло привести к искажению конкуренции.

В связи с этим АМКУ начал рассмотрение дела об антиконкурентных действиях указанными компаниями, нарушении Минэнергоугля законодательства о защите экономической конкуренции в виде склонения субъектов хозяйствования к антиконкурентым согласованным действиям и созданию условий для таких нарушений.

Как сообщалось, в последние годы Минэнергоугля путем проведения совещаний давало рекомендации относительно цены реализации угля государственных шахт для тепловой генерации (ТЭС и ТЭЦ).

Теги: #тэц #тэс #шахты #уголь #амку
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