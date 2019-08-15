Экономика

21:49 15.08.2019

Alibaba резко повысила прибыль и выручку в I финквартале

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Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. продемонстрировал значительный рост прибыли и выручки в первом финансовом квартале, акции компании активно дорожают.

Как сообщается в пресс-релизе Alibaba, выручка в апреле-июне подскочила на 42% - до 114,92 млрд юаней ($16,74 млрд). Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 111,83 млрд юаней.

Чистая прибыль компании в первом финквартале увеличилась до 21,25 млрд юаней по сравнению с 8,69 млрд юаней. В прошлом году показатель упал из-за выплаты компенсаций сотрудникам.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 12,55 юаня на акцию с 8,04 юаня на акцию и оказалась лучше среднего прогноза рынка на уровне 10,3 юаня на акцию.

Выручка ключевого бизнеса в сфере электронной коммерции подскочила на 44%, до 99,5 млрд юаней, в сфере "облачных" технологий - на 66%, до 7,8 млрд юаней.

Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba в Китае выросла за квартал на 20 млн человек, до 674 млн пользователей. Число пользователей в Китае, проявляющих активность не реже раза в месяц и получающих доступ к сервисам с мобильных устройств, увеличилось на 34 млн и достигло 755 млн человек.

Акции Alibaba в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг прибавляют в цене 5%. С начала года капитализация компании подскочила на 18%, до $421,9 млрд.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

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Интерфакс-Украина
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