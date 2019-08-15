"Винд Фарм" приступил к строительству 1-й очереди ветропарка мощностью 800 МВт в Донецкой области

ООО "Винд Фарм" (Киев) приступило к реализации проекта строительства первой очереди ветропарка мощностью 800 МВт на территории Никольского и Мангушского районов Донецкой области, сообщается на сайте единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

В рамках проекта планируется строительство первого пускового комплекса - линии выдачи мощности 330 кВ протяженностью 32 км. Кроме того, планируется установка 150 анкерних опор У-330.

Как сообщалось, "Винд Фарм", госпредприятие (ГП)"Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова", ГП "Завод "Элекротяжмаш" и немецкая компания "Фурлендер Интернешнл Састейнбл Бизнес Менеджмент" 19 июля подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве ветропарка в Донецкой области. Согласно документу, "Элекротяжмаш" займется производством генераторов, ГП "ПО Южмаш" - производством башен, лопастей и гондол будущих ветровых турбин, а компания "Фурлендер Интернешнл Састейнбл Бизнес Менеджмент" окажет проекту консультационную и организационную поддержку.

Согласно данным Единого реестра юрлиц, собственниками "Винд Фарм" являются член правления Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Юрий Жабский и Жанна Нуженко.