Экономика

21:47 15.08.2019

"Винд Фарм" приступил к строительству 1-й очереди ветропарка мощностью 800 МВт в Донецкой области

1 мин читать

ООО "Винд Фарм" (Киев) приступило к реализации проекта строительства первой очереди ветропарка мощностью 800 МВт на территории Никольского и Мангушского районов Донецкой области, сообщается на сайте единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

В рамках проекта планируется строительство первого пускового комплекса - линии выдачи мощности 330 кВ протяженностью 32 км. Кроме того, планируется установка 150 анкерних опор У-330.

Как сообщалось, "Винд Фарм", госпредприятие (ГП)"Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова", ГП "Завод "Элекротяжмаш" и немецкая компания "Фурлендер Интернешнл Састейнбл Бизнес Менеджмент" 19 июля подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве ветропарка в Донецкой области. Согласно документу, "Элекротяжмаш" займется производством генераторов, ГП "ПО Южмаш" - производством башен, лопастей и гондол будущих ветровых турбин, а компания "Фурлендер Интернешнл Састейнбл Бизнес Менеджмент" окажет проекту консультационную и организационную поддержку.

Согласно данным Единого реестра юрлиц, собственниками "Винд Фарм" являются член правления Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Юрий Жабский и Жанна Нуженко.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене – Герус

До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

"Нафтогаз" предложил переложить спецобязательство поставлять газ по заниженной цене на ЛуТЭС на ее собственника "ДТЭК"

Ukraine Power Bridge Company определена победителем конкурса по энергомосту "Украина-ЕС"

"Нафтогаз" отказался от идеи разделения "Укрнафты" - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Alibaba резко повысила прибыль и выручку в I финквартале

ChemChina готовит Syngenta к IPO, которое может стать крупнейшим в химсекторе

Стабильная работа государственных банков оказывает воздействие на деятельность всей украинской банковской системы — Шевки Аджунер

"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене – Герус

Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $58,2 за баррель

Мининфраструктуры планирует с января 2020г повысить стоимость доставки печатной прессы "Укрпочтой" в среднем на 15%

CEO компаний США получают в 278 раз больше среднестатистических сотрудников - исследование

До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

"Нафтогаз" предложил переложить спецобязательство поставлять газ по заниженной цене на ЛуТЭС на ее собственника "ДТЭК"

Миноритарии "Укрнафты" отказались от права назначать CEO в обмен на формирование набсовета с независимыми директорами - Витренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА