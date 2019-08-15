Экономика

21:34 15.08.2019

ChemChina готовит Syngenta к IPO, которое может стать крупнейшим в химсекторе

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ChemChina готовит Syngenta к IPO, которое может стать крупнейшим в химсекторе

Китайская химкомпания China National Chemical Corp. (ChemChina) готовит к листингу швейцарскую Syngenta AG, приобретенную ею в 2017 году за $43 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

IPO Syngenta может стать рекордным для химической отрасли, отмечают источники агентства. По их словам, топ-менеджеры Syngenta начали подготовку к IPO, которое может состояться в середине 2020 года, в частности, ведут переговоры с инвестбанками.

Syngenta намерена получить листинг в Европе, предпочитая местные биржи Гонконгу или Нью-Йорку.

ChemChina закрыла сделку по покупке Syngenta в 2017 году, сделка стала крупнейшим зарубежным активом, когда-либо приобретавшимся китайскими компаниями.

ChemChina ранее заявляла, что планирует вернуть Syngenta на открытый рынок в течение 4-5 лет после сделки.

"Если говорилось, что IPO состоится до 2022 года, нормально, что подготовка к нему началась, - заявил главный финансовый директор Syngenta в ответ на запрос Bloomberg. - Мы планируем провести его в нужный момент, когда ситуация на рынке будет благоприятствовать этому, и компания сможет продемонстрировать сильные показатели, необходимые для получения высокой оценки".

По словам источников, финальное решение в отношении IPO не принято, и размещение акций Syngenta может быть отложено.

Европейские биржи традиционно требуют размещения компаниями 20-25% акций в рамках IPO. С учетом этого, объем IPO Syngenta превысит объем размещения акций Petronas Chemicals Group Bhd. ($4,8 млрд), состоявшегося в 2010 году и являющегося крупнейшим в химической отрасли на данный момент.

Теги: #syngenta
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