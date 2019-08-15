Стабильная работа государственных банков оказывает воздействие на деятельность всей украинской банковской системы — Шевки Аджунер

Модернизация государственных банковских учреждений, а также повышение их доходности и рыночной стоимости являются основными целями реформирования, поскольку эти финансовые учреждения, составляющие 60% всей банковской системы, оказывают существенно влияние на стабильность всего банковского сектора страны.

Об этом в своем блоге заявил глава Наблюдательного Совета Ощадбанка Шевки Аджунер, комментируя модернизацию систем корпоративного управления в госбанках, которое теперь соответствует общемировым стандартам.

«Финансовое состояние и результаты деятельности этих банков, компетентность руководства и управления имеют решающее значение для общего состояния и конкурентоспособности банковской системы. В чем заключаются эти изменения? Прежде всего — во внедрении модели корпоративного управления по международным стандартам. Первым шагом в этом направлении стало формирование наблюдательных советов в государственных банках, большинство членов которых составляют независимые директора», — отметил Аджунер.

Он напомнил, что независимые директора избираются из глобального пула кандидатов по конкурентной и прозрачной процедуре при участии международных партнеров Украины и международной рекрутинговой компании с безупречной репутацией. Шесть из девяти членов набсовета Ощадбанка — независимые директора, остальные трое представляют государство: по одному от президента, правительства и парламента.

«Мы все гордимся, что наши компетенции прошли беспрецедентный в истории украинской банковской системы конкурсный отбор», — заявил Аджунер, — Ощадбанк является системообразующим учреждением. Надежность банковской системы в значительной степени зависит от его стабильности. Поэтому подбор менеджмента должен быть осторожным и не может происходить по логике революционной целесообразности», — подчеркнул глава набсовета государственного Ощадбанка.

Аджунер отметил существенную модернизацию работы Ощадбанка за последние годы: модернизация отделений, новая корпоративная культура, инвестиции в человеческий капитал, ориентированность на клиентов, современные онлайн-сервисы и новые бизнес-направления, включая поддержку малого и среднего бизнеса. Он добавил, что вскоре наблюдательный совет Ощадбанка приступит к анализу профессиональных компетенций руководителей членов правления и ключевых руководителей банка.

«Мы не только оцениваем прогресс в деятельности банка в соответствии с большим количеством фактов и отчетов, а прежде всего определяемся с возможностью менеджмента соответствовать новым требованиям, сохранить динамику изменений и привести банк к достижению определенных целей, — подчеркнул глава набсовета Ощадбанка, — На основании полученных материалов и выводов наблюдательный совет решил подтвердить профессиональный уровень председателя правления Андрея Пышного, его полное соответствие квалификационным требованиям и продолжил его полномочия на следующие пять лет. Мы глубоко убеждены в способности председателя правления выполнить задания бизнес-стратегии на 2018-2022 годы».