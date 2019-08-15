Мининфраструктуры планирует с января 2020г повысить стоимость доставки печатной прессы "Укрпочтой" в среднем на 15%

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) обнародовало проект приказа о повышении тарифов в среднем на 12-15% на прием и доставку печатной прессы по подписке через "Укрпошту" с 1 января 2020 года.

Как говорится в сообщении "Укрпошты", изменение тарифов должно обеспечить минимальную рентабельность предоставления услуги по приему и доставке печатных СМИ и стабильную работу почтового оператора.

"Укрпошта" отмечает, что при постоянной издательской стоимости изданий изменение тарифа значительно не повлияет на окончательную цену издания. Так, стоимость общегосударственного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 180 грн, после изменения тарифа она будет составлять 189,96 грн, Стоимость областного издания при условии такой же подписки составляет 135 грн, после изменения тарифа - 140,04 грн, Стоимость районного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 120 грн, а после изменения тарифа будет 124,38 грн.

В то же время тариф на услугу по приему подписки на 6 мес. изменится только на 1,85 грн - с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

При этом для изданий, на которые распространяется действие ст. 9 закона "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", тарифы должны составлять не более 40% себестоимости изготовления одного экземпляра подписного издания. Если редакции не изменят себестоимости издания, принятый приказ не повлияет на стоимость услуг по приему и доставке этих изданий.

Тарифы на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке с 1 января 2020 не применяются для Донецкой и Луганской областей.

После общественного обсуждения утвержденных МИУ тарифов на прием и доставку печатной прессы по подписке состоится их согласование с Министерством экономического развития и торговли Украины, профсоюзами и СПО работодателей. После этого - регистрация документа в Министерстве юстиции Украины.

"В следующем году на увеличение расходов "Укрпошты" и рост себестоимости предоставления этой услуги существенно повлияет ряд факторов. В частности, ожидаемое увеличение размера минимальной зарплаты, рост на уровне 9% индекса цен производителей, работы которых использует "Укрпошта" для предоставления услуг почтовой связи. Кроме этого, на увеличение расходов повлияет инфляция, повышение стоимости аренды помещений, рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, отопление и другие коммунальные услуги", - отмечает "Укрпошта".

Как сообщалось, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) возмущен повышением "Укрпоштой" тарифов на доставку прессы в среднем на 15%, ждет от нового правительства программы содействия развитию украинских СМИ.

"С издателями не ведется диалог об улучшении качества почтовой доставки прессы, не дискутируются гигантские масштабы падения подписных тиражей (реальная картина маскируется дешевыми фейковыми газетами-листочками за 20 коп.) - нас просто ставят перед фактом повышения тарифов", - написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.