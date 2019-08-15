Ukraine Power Bridge Company определена победителем конкурса по энергомосту "Украина-ЕС"

Ukraine Power Bridge Company Limited (UPBCL, консорциум в составе компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited) определена победителем конкурса по отбору частного партнера для реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", свидетельствует информация в протоколе заседания комиссии по проведению конкурса.

"Определить победителем конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства относительно проекта "Энергетический мост "Украина – Европейский Союз" компанию "Юкрейн пауэр бридж компани лимитед", – отмечено в документе, датированном 9 августа этого года. Данный протокол вместе с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности №340 (также от 9 августа) о его утверждении за подписью министра Игоря Насалика обнародован на сайте ведомства.

За решение определить UPBCL победителем проголосовали 11 человек, воздержался один, проголосовавших против не было. В обосновании к решению указано, что поданное консорциумом предложение соответствует требованиям конкурсной документации и набирает 182,9 баллов.

Согласно информации в тексте протокола, предложенный консорциумом ожидаемый срок выполнения работ по программе развития межгосударственных электросетей (ПРМС) и смежной инфраструктуры, которая позволит выдавать мощность энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в страны ЕС, составляет 13 кварталов с момента начала выполнения работ.

Предложенный предварительный показатель прироста производства э/э по результатам программ повышения эффективности (ППЭ) АЭС и наращивания мощности (ПНМ) составляет 3,2 ТВт-ч. Ожидаемый срок выполнения программ – 28 кварталов с момента начала выполнения обязательств.

Ожидаемый объем инвестиций в ПИМС составляет EUR47,7 млн, в ППЭ – EUR108,6 млн, ПНМ – EUR87,2 млн.

Минэнерго приказом, которым утвердило обозначенный протокол заседания комиссии, определило дату старта переговоров с победителем – 2 сентября 2019 года, а также уполномоченного на их проведение – директора департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного конкурса Олега Корикова.

Как сообщалось, энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

В июне 2019 года Минэнергоугля сообщило, что UPBCL стала единственным претендентом в конкурсе по определению частного партнера для реализации проекта энергетического моста.

Консорциум Ukraine Power Bridge Company Limited зарегистрирован в Ирландии в феврале 2019 года (с почтовым адресом: Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 24, БЦ "Ренессанс").